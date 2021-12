Angel Roffo: la ciencia fue toda su vida

1882 - Nació Ángel Honorio Roffo, quien fue un médico, profesor universitario, ensayista y oncólogo que dedicó su vida al estudio del cáncer, y que en uno de sus viajes conoció a la reconocida científica Marie Curie, quien le enseñó la utilización del radio con fines terapeúticos. Un hospital nacional lleva su nombre.

Grigori Rasputin: personaje polémico

1916 - Murió Grigori Yefimovich Rasputín, quien fue un místico ruso que tuvo una gran influencia en la dinastía Romanov que gobernaba ese país en aquel momento. Con sus aparentes métodos para curar, logró salvar la vida de uno de los herederos al trono y esto le valió su ingreso a la vida real.

Grigori Rasputin, algunos creían que era un santo.

Del Shannon: marcó una época musical

1934 - Nació Del Shannon, quien fue un cantante estadounidense de rock and roll que ha sido protagonista en las décadas del 50, 60 y 70. Algunas de sus canciones más importantes fueron "Runaway", "And the music plays on", "To love someone", "Stranger on the run" y "Sister Isabelle".

Gordon Banks: una pared en el arco

1937 - Nació Gordon Banks, quien fue un futbolista británico que jugó más de 600 encuentros en sus más de 15 años de carrera. Se desempeñó en Chesterfield, Leicester, Stoke City, Cleveland Stokers, Fort Lauderdale y la selección nacional con la que ganó la Copa Mundial de 1966.

Hans Vogts: con la gloria en sus manos

1946 - Nació Hans Hubert "Berti" Vogts, quien es un ex futbolista y entrenador alemán que se desempeñó en Borussia Monchengladbach y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa Mundial de 1974 disputada en su país y la Eurocopa de 1972 en Bélgica. Como técnico dirigió varias selecciones.

Teresa Parodi: de docente a ministra

1947 - Nació Teresa Adelina Sellarés más conocida como Teresa Parodi, quien es una docente, cantante y política que ha sido ministra de Cultura por un año. Algunos de sus discos más importantes son "Con el alma en vilo", "Como dicho al pasar", "Corazón de pájaro", "Señales de vida" y "Letra y música".

Tiger Woods: grande entre los grandes

1975 - Nació Eldrick Tont "Tiger" Woods, quien es un golfista profesional estadounidense que ha llegado a ser número uno del ránking del mundo, y es considerado como uno de los mejores de la historia de este deporte. Se adjudicó 82 títulos en el circuito y lideró el listado de ganancias por años.

Tiger Woods, uno de los mejores de la historia.

Lebron James: en el Olimpo del basquet

1984 - Nació Lebron Raymone James, quien es un basquetbolista estadounidense que es considerado como uno de los mejores de la historia. Se desempeñó en Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers y la selección nacional, con la que ganó dos medallas de oro olímpicas.

Lebron James, en la cuna de los gigantes.

Tragedia de Cromañón

2004 - Se produjo la tragedia de Cromañón, en la cual hubo 194 muertos y algo más de 1.400 heridos. El incendio fatal se produjo en el boliche "República Cromañón" ubicado en el barrio de Balvanera, donde la capacidad excedida de personas más la utilización de pirotecnia dieron inicio al siniestro ocurrido.

Saddam Husein: final de la tiranía

2006 - Murió Saddam Husein Abdulmayid al Tikriti, quien fue un político y dictador iraquí que llegó a ser presidente de su nación entre 1979 y 2003. Husein jugó un papel muy preponderante en el golpe de 1968, cuando llevó a la rama iraquí del partido al poder en aquella nación.