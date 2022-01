Franklin Roosevelt: presidente de hierro

1882 - Nació Franklin Delano Roosevelt, quien fue un político y abogado estadounidense que llegó a ser presidente de su nación entre 1933 y 1945. Su tercer y cuarto mandato estuvieron marcados por la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que terminó apenas unos meses después de su muerte en el cargo.

Franklin Roosevelt gobernó durante la Segunda Guerra Mundial.

Gene Hackman: actor de raza

1930 - Nació Eugene Allen Hackman más conocido como Gene Hackman, quien es un actor y escritor estadounidense que se adjudicó dos Premios Oscar como mejor actor en "Contacto en Francia" (1971) y como mejor actor de reparto en "El imperdonable" (1992). Otras cintas en las que se destacó son "Mississipi en llamas" y "Bonnie & Clyde".

Sergio Renán: dirigiendo éxitos

1933 - Nació Samuel Kohan más conocido como Sergio Renán, quien fue un actor, director de cine, teatro y ópera y es considerado como uno de los mejores en su género. Algunas de sus películas más destacadas fueron "La tregua", "Gracias por el fuego", "El sueño de los héroes", "La fiesta de todos", "Crecer de golpe" y "Tacos altos".

Gandhi: la muerte de un símbolo de paz

1948 - En la ciudad india de Nueva Delhi, el fanático hinduista Nathuram Godse asesinó al pacifista Mahatma Gandhi (Mohandas Karamchand Gandhi). Gandhi ha sido el dirigente más destacado del Movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó desobediencia civil no violenta, y de un constante diálogo para lograr la paz.

Mahatma Gandhi fue asesinado en su país.

Phil Collins: creador de grandes éxitos

1951 - Nació Phil David Charles Collins, quien es un compositor, cantante, baterista, actor y productor británico, perteneciente a la banda de pop Génesis aunque también llevó a cabo una carrera como solista. Algunas de sus canciones más importantes son "I Can't Dance", "Land of confusion", "Hold on My Heart", "Another Day in Paradise" y "I Can't Dance".

Un futuro rey se asomó en España

1968 - Nació Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, quien es el actual rey de España, título por el que ostenta la Jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas de su país. Ha sido proclamado como monarca tras la abdicación del anterior rey Juan Carlos I de España, que estuvo en el cargo por varias décadas.

Ultimo recital de Los Beatles

1969 - En la azotea de Apple Records (ubicada en la ciudad de Londres), la banda británica de rock The Beatles tocó su último concierto y que fue suspendido por la policía. El mismo fue nombrado popularmente como "concierto en la terraza", "concierto en el tejado" y "concierto en Apple Corps", porque es el sitio donde se llevó a cabo.

Domingo sangriento en Irlanda

1972 - En la ciudad norirlandesa de Derry ocurrió el denominado "Domingo Sangriento". El ejército británico disparó contra una manifestación por los derechos civiles y como resultado de la represión, murieron 14 manifestantes y otros 14 quedaron heridos de diversa gravedad. A la protesta acudieron más de 15 000 personas.

Violenta represión británica en Irlanda.

Christian Bale: hombre de mil personajes

1974 - Nació Christian Charles Philip Bale, quien es un actor británico que se adjudicó varios galardones en su carrera, entre ellos un Premio Oscar como mejor actor de reparto por su participación en la película "El luchador" (2010). Otras cintas en las que se destaca son "El imperio del sol", "Terminator salvación", "Batman inicia" y "Exodo: dioses y reyes".

Gisela Dulko: una tigrense suelta en el circuito

1985 - Nació Gisela Dulko, quien es una ex tenista profesional que alcanzó el puesto 26 en individuales en el ranking mundial, y en 2010 llegó a ser número 1 del mundo en dobles. Se adjudicó cuatro títulos de la WTA como singlista en Budapest, Forest Hills, Fez y Acapulco, y logró 17 conquistas a nivel dobles, entre los cuales figura el Abierto de Australia.