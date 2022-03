Vincent van Gogh: una "pintura" de artista

1853 - Nació Vincent van Gogh, quien fue un pintor nacido en los Países Bajos y uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Esencialmente autodidacta, desde joven tuvo inclinación hacia el dibujo, sin embargo en 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas.

Una de las más famosas obras de Vincent van Gogh.

Eric Clapton: talento con las cuerdas

1945 - En Ripley (Reino Unido) veía la luz Eric Clapton, quien es un guitarrista y compositor inglés, reconocido como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos.

Devaluación del peso

1962 - En Buenos Aires, al día siguiente del derrocamiento de Arturo Frondizi, el nuevo ministro de Economía Jorge Wehbe realizó una devaluación del peso: los argentinos vieron reducidos sus sueldos en un 45 %. Los empresarios, por otra parte, realizaron un fabuloso negociado con los dólares. Una semana después Wehbe será remplazado por Federico Pinedo.

Celine Dion: una voz especial

1968 - En Québec (Canadá), nació la prestigiosa Céline Dion, quien es una de las voces más ovacionadas alrededor del mundo. La artista alcanzó la fama con canciones como "It's All Coming Back To Me Now" y "The Power Of Love".

Viviana Canosa: transgresora ante todo

1971 - Nació en la provincia de Buenos Aires la popular locutora y periodista Viviana Canosa, quien se desarrolló profesionalmente como panelista en Intrusos, Zapping y Los Profesionales, entre otros varios ciclos televisivos.

Viviana Canosa conductora y presentadora.

Represión policial

1982 - En Buenos Aires, la policía reprimió duramente una manifestación que pedía la derogación del estado de sitio (y la finalización de la sangrienta Dictadura militar), con un balance de un muerto, numerosos heridos y 2.000 detenidos. Dos días después el Ejército argentino tomó las islas Malvinas.

Primer sudamericano en la cima

1998 - El tenista chileno Marcelo Ríos se convertía en el primer sudamericano en ser el Nº 1 en el Ranking ATP, al vencer a Andre Agassi en la final del Masters de Miami.