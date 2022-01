Robert Duvall: experiencia en el set

1931 - Nació Robert Duvall, quien es un actor y director estadounidense que se adjudicó un Premio Oscar en 1984 como mejor actor, por su participación en la película "Tender Mercies". Otras cintas en las cuales se destaca son "El padrino", "Apocalypse now", "El juez", "Un acción civil", "El gran Santino", "Un día de furia", "El sexto día" y "En lucha incierta".

Robert Duvall en "Impacto profundo".

Umberto Eco: en el nombre de la escritura

1932 - Nació Umberto Eco, quien fue un escritor, filósofo y semiólogo italiano que ha sido autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas, entre ellas "El nombre de la rosa". Otras obras que se destacan son "La isla del día de antes", "El cementerio de Praga", "Número cero" y "El péndulo de Foucault".

Santiago Bal: artista de mil batallas

1936 - Nació Santiago Bal, quien fue un actor, director y autor de cine, teatro y televisión que tuvo una larga y promisoria trayectoria en nuestro espectáculo. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Las colegialas", "Locos por la música", "La guerra de los sostenes", "Estoy hecho un demonio", "Yo tengo fe", "El veraneo de los Campanelli" y "El bromista".

Santiago Bal junto a Carmen Barbieri.

Juan Carlos: sangre azul y española

1938 - Nació Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, quien es un funcionario español que llegó a ser rey de su país desde 1975 a 2014. Tras su renuncia, Juan Carlos continuó usando el título de rey, con carácter honorífico, y pasó a ser capitán general de las Fuerzas Armadas en la reserva, aunque sin ejercer funciones constitucionales.

Lisandro de la Torre: político de raza

1939 - Murió Lisandro de la Torre, quien fue un escritor, político y abogado que fundó el periódico La República y también se postuló a la presidencia de la Nación en las elecciones presidenciales de 1916. Algunas de sus obras fueron "Poderes de las convenciones constituyentes", "Cartas íntimas a Elvira Aldao de Díaz" y "Obras Completas".

Diane Keaton: en el podio de las grandes actrices

1946 - Nació Diane Keaton, quien es una actriz, directora y productora de cine estadounidense que se adjudicó un Premio Oscar como mejor actriz en 1978 por su participación en la película "Annie Hall". Otras cintas en las cuales se destaca son "El Padrino I, II, y III", "Manhattan", "El otro lado", "Locas por el dinero", "Mañana de gloria" y "La otra hermana".

Diane Keaton en "El Padrino".

Eleonora Cassano: danzando con el alma

1965 - Nació Eleonora Cassano, quien es una bailarina que comenzó a acompañar a Julio Bocca en el Teatro Colón volviéndose su partenaire. Junto al Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, estrenó la coreografía de Óscar Aráiz, "Bestiario" con música del compositor español Jerónimo Maesso, participando como solista junto a Bocca, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Marilyn Manson: personaje en todo sentido

1969 - Nació Brian Hugh Warner más conocido como Marilyn Manson, quien es un cantante, actor, escritor, pintor y director de cine estadounidense que es conocido por su personalidad e imagen controvertidas. Algunos de sus discos más importantes son "Portrait of an American Family", "The Golden Age of Grotesque", "Mechanical Animals" y "Heaven Upside Down".

Bradley Cooper: una estrella ha nacido

1975 - Nació Bradley Charles Cooper, quien es un actor, guionista, director, cantante y compositor estadounidense que está considerado como uno de los mejores artistas pagos e influyentes de la actualidad. Algunas de sus películas más destacadas son "A Star Is Born", "The Place Beyond the Pines", "The A-Team", "The Hangover" y "The Rocker".

Eusebio: el "león" de Portugal

2014 - Murió Eusébio da Silva Ferreira más conocido como Eusebio, quien fue un futbolista portugués que se desempeñó en Maxaquene de Mozambique, Benfica, Monterrey, Beira Mar, Unión de Tomar y la selección nacional. Con el benfica se adjudicó 11 títulos de liga local, cinco Copas de Portugal y una UEFA Champions League, y un título de liga en Canadá.