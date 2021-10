Juan Vieytes: patriota y pilar revolucionario

1815 - Murió Juan Hipólito Vieytes, quien fue un comerciante, militar y político que participó en las Invasiones Inglesas de los años 1806 y 1807 y la Reconquista de Buenos Aires, logrando el grado militar de capitán. En la llamada "jabonería de Vieytes", los patriotas se reunieron desde para debatir las ideas que luego darían inicio a la futura Revolución de Mayo.

Se abrió la Escuela Naval

1872 - En la ciudad de Buenos Aires, el presidente de aquel entonces Domingo Faustino Sarmiento, fundó la Escuela Naval Argentina por medio de la Ley N.º 568. La idea era tener una academia militar naval que brindara a los cadetes que egresaron de la misma, una formación acorde al imperativo de la época. A lo largo de su historia ha tenido diversas sedes.

Larry Fine: para los amigos, "Larry"

1902 - Nació Louis Feinberg más conocido como Larry Fine, quien fue un actor y comediante estadounidense que es famoso por ser uno de los tres primeros, junto con Moe y Shemp Howard, en protagonizar la serie cómica en blanco y negro de "Los Tres Chiflados". Algunas películas destacadas fueron "The Three Stooges meet Hercules" y "Scrambled brains".

Fundación de Darregueira

1906 - En la provincia de Buenos Aires se fundó la localidad de Darregueira tras habilitarse la estación ferroviaria junto al ramal Nueva Roma-Darregueira. La ciudad tiene una superficie de casi 5 kilómetros cuadrados y una población superior a los 5 mil habitantes. Está dedicada a la agricultura y ganadería, aunque las instituciones locales generan un gran aporte económico.

Donald Pleasence: destacado y laborioso

1919 - Nació Donald Henry Pleasence, quien fue un actor británico que tuvo una vasta carrera en el cine. Algunas de sus filmaciones más destacadas fueron "El Gran Escape", "Noche de brujas I y II", "Sólo se vive dos veces", "Asesinos del Kilimanjaro", "Escape de Nueva York", "Guerrero del mundo perdido", "El embajador" y "El diario de Ana Frank".

Donald Pleasence en "Halloween".

Froilán González: campeón sobre ruedas

1922 - Nació José Froilán González, quien fue un piloto de automovilismo y preparador de coches de competición que llegó a correr en la Fórmula 1 y el Turismo Carretera. En la máxima categoría participó en 26 grandes premios, adjudicándose dos (ambas en Gran Bretaña con la escudería italiana Ferrari) y logrando 15 podios. También corrió para Maserati y Achille Varzi.

Froilán y la tradicional "bandera a cuadros".

Día del Camino

1925 - Con motivo de que en esta fecha se realizó en la ciudad de Buenos Aires el Primer Congreso Panamericano de Carreteras, se celebra el "Día del Camino", así como también es la fecha en que se creó la Dirección Nacional de Vialidad por medio de la Ley 11.658. Cabe destacar, que pocos países del mundo tienen un día de su calendario dedicado al camino.

Brian Johnson: esa voz tan particular

1947 - Nació Brian Francis Johnson De Luca, quien es un cantante británico destacado por ser el vocalista y líder de la banda australiana AC/DC. Su primer álbum como vocalista del grupo fue "Back In Black". Algunas canciones destacadas son "You Shook Me All Night Long", "Hells Bells", "Back in Black", "Rock and Roll ain't noise pollution" y "Rock 'n' Roll Train".

Kate Winslet: dueña de varios éxitos taquilleros

1975 - Nació Kate Elizabeth Winslet Bridges, quien es una actriz británica de cine, teatro y televisión que ganó un Premio Oscar como mejor actriz en 2009, por su participación en la película "The reader". Otras cintas en las cuales se destacó son "Titanic", "Steve Jobs", "Pequeños niños", "Día laboral", "Iris", "Sense and Sensibility" y "Quills".

"Titanic", el gran éxito de Kate Winslet.

Steve Jobs: se cayó el sistema

2011 - Murió Steve Paul Jobs, quien fue un informático y empresario estadounidense, que es reconocido por ser el cofundador y presidente ejecutivo de Apple. En 1984, su compañía lanzó el Macintosh 128K, que fue el primer ordenador personal que se comercializó exitosamente usando una interfaz gráfica de usuario (GUI) y un ratón en vez de la línea de comandos.