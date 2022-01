Marco Polo: el gran mercader

1324 - Murió Marco Polo, quien fue un explorador y mercader italiano que es famoso por los relatos que se le atribuyen sobre el viaje a Asia Oriental. De todas maneras, existen discrepancias sobre el hecho de que Polo haya realizado los viajes que se le atribuyen, en particular aquellos que lo ubican en Mongolia y China, de los que proviene su celebridad.

Galileo Galilei: el padre de la ciencia

1642 - Murió Galileo Galilei, quien fue un matemático, físico, astrónomo, inventor e intelectual italiano que entre sus logros aparecen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la "Revolución de Copérnico", por lo que es considerado como el "padre de la ciencia".

Galileo Galilei revolucionó la ciencia.

Día del Gauchito Gil

1878 - Murió Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, quien fue un gaucho rural que se alistó para pelear en la Guerra de la Triple Alianza y tras un milagro ocurrido luego de su ejecución, se lo tomó como una figura de reverencia y devoción popular en nuestro país. por tal motivo, se conmemora cada 8 de enero como el "Día del Gauchito Gil".

El Gauchito Gil cada vez gana más adeptos.

José Ferrer: grande entre grandes

1912 - Nació José Tomas Ferrer Machuca y Cintrón más conocido como José Ferrer, quien fue un actor y cineasta puertorriqueño que se adjudicó un Premio Oscar como mejor actor en 1950 por su participación en la película "Cyrano de Bergerac". Otras cintas en las cuales se destacó fueron "Juana de Arco", "Lawrence de Arabia" y "El motín del Caine".

Juan Bautista Justo: amor por la política

1928 - Murió Juan Bautista Justo, quien fue un cirujano, legislador, periodista, escritor y fundador del Partido Socialista (lo presidió hasta el momento de su muerte), del diario La Vanguardia y de la cooperativa El Hogar Obrero. Además, se desempeñó como diputado y senador nacional por la Capital Federal entre los años 1912 a 1928.

Elvis Presley: rey del rock

1935 - Nació Elvis Aaron Presley, quien fue un cantante estadounidense de rock que es considerado como un ícono cultural e influyente en el siglo XX. Algunas de sus canciones más recordadas son "Heartbreak Hotel", "Suspicious minds", "Jailhouse rock", "Burning love", "It is now or never", "Can't help falling in love" y "Always on my mind".

Stephen Hawking: una mente brillante

1942 - Nació Stephen William Hawking, quien fue un físico, divulgador científico y cosmólogo británico que presentó teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy como radiación de Hawking.

Stephen Hawking aún deslumbra por sus conocimientos.

David Bowie: elegancia sobre el escenario

1947 - Nació David Robert Jones más conocido como David Bowie, quien fue un cantante, compositor y actor británico que ha sido influyente en la música de las décadas del 70, 80 y 90. Algunos de sus temas más destacados fueron "Space Oddity", "Starman", "Fame", "Ashes to Ashes", "Let 's Dance", "China Girl" y "Modern Love".

David Bowie dejó un legado en la música.

Roberto Mouzo: patrón de Boca

1953 - Nació Roberto Mouzo, quien es un ex futbolista que se desempeñó en Boca Juniors, Estudiantes de Río Cuarto, Nueve de octubre de Ecuador, Atlanta y la selección nacional.Se adjudicó dos Copas Libertadores de América, una Intercontinental y tres torneos locales con el "xeneize", además es el jugador con más partidos en la historia del club hasta hoy.

Carlos Monzón: adiós al gran campeón

1995 - Murió Carlos Roque Monzón, quien fue un actor y boxeador que es considerado por muchos especialistas como el máximo representante del boxeo argentino y uno de los mejores de la historia universal de esa práctica. Logró el título de campeón mundial de la categoría mediano a finales de 1970 y lo retuvo hasta su retiro, en 1977.