Simone Bertrand de Beauvoir: referente del feminismo

1908 - Nació Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, quien fue una escritora, filósofa y profesora francesa que ha sido una férrea luchadora por la igualdad de derechos de la mujer, y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Sus obras más destacadas fueron "El segundo sexo", "Todos los hombres son mortales" y "La mujer rota".

Richard Nixon: polémico presidente

1913 - Nació Richard Milhous Nixon, quien fue un político estadounidense que llegó a ser presidente de su nación entre 1969 y 1974, año en que se convirtió en el único presidente en dimitir del cargo. También se desempeñó como vicepresidente de su país entre 1953 y 1961, y senador nacional por el estado de California entre 1950 y 1953.

Richard Nixon fue el único presidente en "irse antes".

Fernando Lamas: argentino suelto en Hollywood

1915 - Nació Fernando Álvaro Lamas y de Santos, quien fue un actor y director que desarrolló su carrera profesional en Estados Unidos. Algunas de sus películas más importantes fueron "Navidad de los pobres", "El tango vuelve a París", "Dangerous When Wet ", "The Violent Ones", "La fuente mágica", "De padre desconocido" y "La otra y yo".

Lee Van Cleef: una vida a los "tiros"

1925 - Nació Clarence LeRoy Van Cleef más conocido como Lee Van Cleef, quien fue un actor estadounidense que ha sido famoso principalmente por su participación en películas de acción y western en las décadas de 1960 y 1970. Algunas de sus películas más destacadas fueron "El bueno, el malo y el feo", "La muerte tenía un precio" y "Sólo ante el peligro".

Rodolfo Walsh: las ideas no se matan

1927 - Nació Rodolfo Jorge Walsh, quien fue un periodista, escritor, dramaturgo, traductor y militante político que es reconocido por ser uno de los pioneros en la escritura de novelas testimoniales como "Operación Masacre" o "¿Quién mató a Rosendo?", aunque también sobresalió como escritor de ficción.

Jimmy Page: página del rock

1944 - Nació James Patrick "Jimmy" Page, quien es un guitarrista y músico británico que ha sido el creador del grupo Led Zeppelin desde 1968 hasta su disolución en 1980, considerado uno de los más grandes, influyentes y versátiles músicos y guitarristas de todos los tiempos. Algunos de sus temas más destacados son "Stairway to heaven" y "Dazed and Confused".

Jimmy Page, referente de Led Zeppelin.

Rigoberta Menchú: ejemplo de paz y lucha

1959 - Nació Rigoberta Menchú Tum, quien es una líder indígena, defensora de los derechos humanos, embajadora de la buena voluntad de la UNESCO y política guatemalteca, que fue galardonada como el Premio Nobel de la Paz en 1992. Se ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional.

Rigoberta ganó el Premio Nobel de la Paz.

Claudio Paul Caniggia: el hijo del viento

1967 - Nació Claudio Paul Caniggia, quien es un ex futbolista que se desempeñó en River, Atalanta, Verona, Roma, Benfica, Verona, Dundee, Rangers, Qatar SC, Wembley y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa América de 1991 y Copa Confederaciones de 1992. También ganó una Copa Libertadores, Intercontinental e Interamericana con River.

Nuevo disco para Van Halen

1984 - El grupo de Hard Rock estadounidense Van Halen publicó su sexto álbum de estudio llamado "1984" por parte de la empresa discográfica Warner Brothers Records. El disco llegó a vender 10 millones de copias en los Estados Unidos y algunos de sus temas principales son "Jump", "Hot for Teacher", "I'll Wait" y "Panamá".

Se fue un "cacique" de Boca

2017 - Murió Roberto Cabañas González, quien fue un futbolista paraguayo que se desempeñó en Cerro Porteño, Boca, New York Cosmos, América de Cali, Stade Brestois, Olympique de Lyon, Barcelona de Ecuador, Libertad, Independiente de Medellín, Real Cartagena y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa América de 1979.