Batalla de Juncal

1827 - Se produjo la Batalla de Juncal a la altura de esta isla entre las escuadras de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lideradas por el almirante Guillermo Brown, y del Imperio de Brasil, al mando del capitán de fragata, Sena Pereira. El triunfo quedó en manos nacionales que no perdió ningún buque frente a los 17 del enemigo.

Nació el Voleibol

1895 - En la ciudad estadounidense de Massachusetts, un director de educación física de la YMCA, William Morgan, inventó el voleibol (antiguamente se llamaba mintonette), deporte que hoy es uno de los más populares del mundo.Ua particularidad del mismo es que los jugadores deben ir rotando de posiciones a medida que se realizan puntos.

El voley, un deporte que ha crecido mucho.

Fundación de Flandria

1941 - En la localidad bonaerense de Jáuregui se fundó el Club Flandria por parte del empresario algodonero Julio Steverlynck. Su estadio se llama Carlos V y tiene capacidad para 5 mil espectadores. El "canario" llegó a jugar dos temporada en la Primera B Nacional, aunque el resto de su historia lo repartió en las restantes categorías del ascenso.

Flandria tiene su casa en Jauregui.

Joe Pesci: protagonista del cine

1943 - Nació Joseoh FranK Pesci más conocido como Joe Pesci, quien es un actor y cantante estadounidense que ganó un Premio Oscar en 1991 como mejor actor de reparto por su participación en la película "Goodfellas". Otras cintas en las cuales se destacó son "Toro salvaje", "Arma mortal 4", "El irlandés" y "Casino".

Victor Sueiro: de viaje con los ángeles

1943 - Nació Manuel Victor Carlos Sueiro, quien fue un periodista, escritor y presentador de televisión que tuvo una vasta trayectoria en los medios de comunicación. Algunos de sus libros más importantes fueron "Más allá de la vida", "Historias asombrosas", "Milagros más que nunca" y "Bendita tú eres".

Victor Sueiro y su "contacto con el cielo".

Mia Farrow: actriz de excelencia

1945 - Nació María de Lourdes Villiers Farrow más conocida como Mia Farrow, quien es una actriz estadunidense que tiene una vasta trayectoria en el espectáculo mundial. Algunas de sus películas más importantes son "La profecía", "Hannah y sus hermanas", "La rosa púrpura de El Cairo", "El gran Gatsby" y "El bebé de Rosemary".

Carlos Monzón retuvo la corona

1974 - El campeón del mundo de peso mediano de boxeo, Carlos Monzón, retuvo su título de monarca al vencer al cubano José Angel "mantequilla" Nápoles en un combate que se llevó a cabo en Francia (ciudad de París). El triunfo quedó en manos del púgil santafesino al derrotar a su oponente en el séptimo round por nocaut técnico.

Dura pelea para Carlos Monzón.

Bill Haley: se fue una leyenda del rock and roll

1981 - Murió William John Clifton "Bill" Haley, quien fue un músico estadounidense que es considerado como uno de los fundadores del rock and roll, siendo el líder grupo "Bill Haley y sus cometas" teniendo hits musicales como "Rock around the clock" y "See you later, alligator", entre otros.

Último paso del cometa Halley

1986 - Tuvo lugar el último perihelio del cometa Halley por el planeta Tierra, cumpliendo así con el paso más cercano a nuestro planeta en un rango de 76 años. Ya lo había hecho en 1910 y la próxima ver que ocurrá ser en 2061. Tiene 15 kilómetros de largo y mide 8 kilómetros cuadrados de sección aproximadamente.

Nuevo disco de Ricardo Arjona

1993 - El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona lanzó al mercado su cuarto álbum de estudio llamado "Animal nocturno" por parte de la empresa discográfica Sony Discos. Algunas de sus canciones más importantes son "Primera vez", "Mujeres", "Cómo olvidarte", "Tiempo en una botella", "Libre" y "Animal nocturno".