Fundación de Bahía Blanca

1828 - El coronel Ramón Bernabé Estomba fundó la ciudad de Fortaleza Protectora Argentina, hoy conocida como Bahía Blanca. Su función era operar como fuerte para proteger el ganado que era objetivo tanto de indios como de la flota brasileña.

Justo José de Urquiza: presidente con tinte unitario

1870 - Murió Justo José de Urquiza, quien fuera militar, político y varias veces gobernador de la provincia de Entre Ríos. Además, fue presidente de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860. Lo asesinaron en su vivienda, en el conocido Palacio de San José.

Justo José de Urquiza fue presidente de la Confederación Argentina.

Renato Cesarini: mentor de grandes valores

1906 - Nació Renato Cesarini, quien fue un ex futbolista italiano que jugó en equipos de ese país y Argentina, además de formar parte de ambas selecciones. Con Juventus se adjudicó cinco título a nivel nacional, y en nuestro país se desempeñó en clubes como Chacarita, Alvear, Ferro y River Plate.

Nació la OIT

1919 - La Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Está integrada por 187 miembros y no tiene potestad para sancionar a los gobiernos.

Alberto Demiddi: rayo sobre el agua

1944 - Nació Alberto Demiddi, quien fuera un prestigioso remero nacional que fue campeón mundial y doble medallista olímpico. Ganó la presea de plata en los Juegos Olímpicos de Munich 1972 y de bronce en México 1968. Fue especialista en el par de remos cortos.

Alberto Demiddi logró dos medallas olímpicas.

Rubén Da Silva: sinónimo de gol

1968 - Nació Ruben Da Silva, un ex jugador de fútbol uruguayo, que jugó en equipos como Danubio y Nacional de Uruguay, River Plate, Boca Juniors y Rosario Central en Argentina, Cremonese de Italia, Logroñés de España y Tecos de México. Ganó cuatro títulos locales, una Copa América y una Conmebol.

Histórico aterrizaje

1970 - El avión Lockheed Hércules C-130 H matrícula TC-61 aterrizó por primera vez en la Base Marambio, permitiendo que a partir de ese momento se opere normalmente durante todo el año con aviones de gran porte. llevándose a cabo de forma regular e ininterrumpida.

Joss Stone: talento y belleza en el canto

1987 - Nació Joss Stone, cantante, actriz y compositora británica de soul y blues, que ya grabó ocho álbumes de estudio. Entre sus discos más importantes figuran "The soul seasons", "Colour me free!" y "Water for your soul", entre otros. Además, compartió varios temas con otros artistas.

Joss Stone, belleza y talento en el escenario.

Syria Poletti: un sol para los chicos

1991 - Murió Syria Poletti, escritora italiana dedicada a la literatura infantil. Entre sus obras publicadas más importantes figuran "El misterio de las valijas verdes", "Reportajes supersónicos" o "El rey que prohibió los globos", entre otros títulos. Supo recibir varias distinciones en su trayectoria.

Alfredo Alcon: estrella de nuestro espectáculo

2014 - Murió Alfredo Alcón, destacado actor y director de teatro. Actuó decenas de películas, obras de teatro y varias telenovelas. Entre sus cintas más recordadas figuran "La pícara soñadora", "Ultimas imágenes del naufragio" o "El hijo de la novia". Ganó diversos Premios Martín Fierro y Ace.