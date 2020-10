Carlos Pellegrini: Piloto de tormenta económica

1846 - Nació Carlos Enrique José Pellegrini, quien fue un abogado, periodista, traductor, retratista y político que llegó a ser presidente de la nación entre 1890 y 1892. A pesar de su corto mandato presidencial, Pellegrini logró sacar al país de una profunda situación económica y creó el Banco de la Nación Argentina.

Alicia Moreau de Justo: Corazón feminista y socialista

1885 - Nació Alicia Moreau de Justo, quien fue una médica y política británica que es una de las figuras más destacadas del feminismo y socialismo nacional. Con sólo 21 años, fundó el Movimiento Feminista y eso fue el puntapié para que el Partido Socialista a tenga en cuenta para pertenecer a sus filas.

Moreau de Justo, incansable luchadora.

Luis Firpo: El toro de las Pampas

1894 - Nació Luis Angel Firpo, quien fue un boxeador considerado como el padre de este deporte en nuestro país que ha sido denominado como "El toro de las Pampas". En septiembre de 1923 se enfrentó al campeón Jack Dempsey a quién derribó, pero no le alcanzó para quedarse con el título mundial.

Tita Merello: Simplemente, Tita

1904 - Nació Laura Ana Merello más conocida como Tita Merello, quien fue una actriz y cantante de tango y milonga de las más importantes de nuestra historia. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Los isleros", "Ídolos de entrecasa", "Filomena Marturano", "La fuga" y "La madre María".

Bobby Charlton: En el nombre del gol

1937 - Nació Robert "Bobby" Charlton, quien es un ex futbolista británico que se desempeñó en conjuntos como Manchester United, Preston North End, Waterford United y la selección nacional con la que ganó la Copa Mundial de 1966 que se realizó en Inglaterra. Ganó cinco títulos con los "rojos".

Gilda: La reina de la cumbia

1961 - Nació Miriam Alejandra Bianchi más conocida como "Gilda", quien fue una docente, cantante y compositora de cumbia. Ha sido una de las precursoras de este género y algunas de sus canciones más destacadas fueron "No me arrepiento de este amor", "Fuiste" y "No te quedes afuera".

Edith Piaf: Gorrión de París

1963 - Murió Edith Giovanna Gassion más conocida como Edith Piaf, quien fue una actriz de cine y teatro y cantante francesa y considerada como de las más célebres del siglo pasado. Algunos de sus éxitos musicales fueron "La vie en rose", "Mon manege a moi", "Sous le ciel de Paris" y "La foule".

Piaf, una voz única e inimitable.

Luke Perry: Otro rebelde sin causa

1965 - Nació Coy Luther Perry III más conocido como Luke Perry, quien fue un actor estadounidense que se destacó en varios programas de televisión. Algunas de sus participaciones más exitosas fueron en "Beverly Hills 90210", "Riverdale", "Jeremiah", "John from Cincinnati'' y "Windfall".

Humberto Ortíz: "Coquito" para los chicos

1982 - Murió Humberto "Coquito" Ortiz, quien fue un actor y guionista que es reconocido por ser el compañero de Alberto Olmedo en el programa "Capitán Piluso" en su rol de "Coquito". Participó en la película "Santiago querido" y estuvo presente en programas junto a Pipo Pescador, entre otros.

La dupla que hizo reir a todos.

Dulce de leche: Made in Argentina

1995 - Se instala en nuestro país el Día Internacional del Dulce de Leche, que tiene a nuestro país como uno de los principales consumidores en el mundo. La iniciativa propone rendir tributo al manjar nacional que fue reconocido como "Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina".