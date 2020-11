Francois Rodin: esculpiendo obras de arte

1840 - Nació Francois Auguste René Rodin, quien fue un escultor francés que es considerado como uno de los más importantes en la escultura moderna. Algunas de sus obras más reconocidas son "El pensador", "Los burgueses de Calais", "La mártir", "La puerta del infierno", "Eva" y "La eterna primavera".

Angel Peñaloza: fin de un caudillo

1863 - Murió Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza, quien fue un caudillo y militar que ha sido uno de los últimos líderes de esa corriente que enfrentó al gobierno de Buenos Aires. Es considerado como uno de los líderes más importantes de nuestra historia a la par Facundo Quiroga, entre otros.

Grace Kelly: reina con corona

1929 - Nació Grace Patricia Kelly, quien fue una actriz estadounidense que se adjudicó un Premio Oscar como mejor actriz en 1954 por su participación en la película "La angustia de vivir". Otras cintas en las cuales se destacó fueron "Mogambo", "Atrapa a un ladrón", "La ventana indiscreta" y "Catorce horas".

Grace Kelly junto al príncipe Raniero.

Charles Manson: en el nombre de la muerte

1934 - Nació Charles Milles Manson, quien fue un músico, sectario y criminal estadounidense que es tristemente conocido por liderar "La familia Manson", que tienen en su haber al menos la muerte de siete personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada en ese momento.

Para algunos el diablo y para otros un líder.

Arnaldo André: un clásico de nuestro espectáculo

1943 - Nació Arnaldo André, quien es un actor y director paraguayo de cine y televisión que tuvo gran éxito en nuestro país. Algunas de sus participaciones televisivas más importantes fueron "Piel de naranja", "Rolando Rivas, taxista", "Pobre diabla", "María del Mar", "Amo y señor", "El infiel" y "El vidente".

Enzo Francescoli: el "Enzo" de River

1961 - Nació Enzo Francescoli, quien es un ex futbolista y director deportivo uruguayo que como jugador se desempeñó en Montevideo Wanderers, River, Torino, Racing de París, Olympique de Marsella, Cagliari y la selección nacional con la que ganó tres Copas América (1983, 1987 y 1995).

José Gatica: del todo a la nada

1963 - Murió José María "Mono" Gatica, quien fue un boxeador de peso ligero que ha sido un pugilista destacado en nuestro boxeo. Disputó 96 peleas de las cuales ganó 86 (72 por nocaut), perdió 7, 2 empates y uno no se presentó. A pesar de su gran cantidad de combates, nunca lo hizo por el título mundial.

José Gatica y juan Domingo Perón.

Anne Hathaway: belleza y talento

1982 - Nació Anne Jacqueline Hathaway, quien es una actriz y cantante estadounidense que ganó un Premio Oscar en 2013 como mejor actriz de reparto en la película "Los miserables". Otras cintas en las cuales se destacó fueron "El caballero de la noche asciende", "El agente 86" y "Pasajeros".

Hathaway, en su papel en Batman.

Angel Magaña: actor de raza y trayectoria

1982 - Murió Ángel Magaña, quien fue un actor que trabajó en diversas películas de gran éxito. Algunas de ellas fueron "El cura Lorenzo", "Su mejor alumno", "Esposa último modelo", "Así es la vida", "La cigarra no es un bicho", "La guerra gaucha", "La calle grita", "La sonrisa de mamá" y "Mi amigo Luis".

Nuevo disco de Madonna

1984 - La cantante estadounidense Madonna lanzó al mercado su segundo álbum de estudio llamado "Like a virgin" por parte de la empresa discográfica Sire Records. Algunos de sus temas más destacados son "Material girl", "Like a virgin", "Angel", "Dress you up", "Over and over" y "Pretender".