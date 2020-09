Nace una ciudad fronteriza

1843 - En la provincia de Corrientes se fundó por parte del general Joaquín Madariaga la ciudad de Paso de los Libres, la cual es fronteriza con la brasileña de Uruguayana. La ciudad posee algo más de 43 mil habitantes y es una de las principales en las que se celebran los carnavales en nuestro país.

Paso de los Libres y sus atributos naturales.

El barrio del "Globo"

1902 - Con la ordenanza N° 41.477 se instituyó a esta fecha como el Día de Parque de los Patricios. Al principio se llamó "Corrales viejos", "barrio de las ranas" o "de las islas", compartiendo estos dos últimos nombres con Nueva Pompeya y en esta fecha adoptó su nombre actual.

Neuquén, una perla del sur

1904 - Se fundó la ciudad de Neuquén que hoy es la capital de la provincia, y es una de las más importantes de la región patagónica. Tiene una superficie de 128 kilómetros cuadrados y una población de más de 230 mil habitantes. Su economía para por la producción de peras, manzanas y uvas y elaboración de vinos.

La parte "verde" de Sevilla

1907 - Se fundó el club Sevilla Balompié hoy conocido como Real Betis que es uno de los nueve equipos españoles que conquistaron la Liga y Copa del Rey. El torneo lo ganó en la temporada 1934/35 y las Copas del Rey en 1977 y 2005. Su estadio se llama Benito Villamarín y tiene capacidad para 60 mil personas.

Betis es uno de los dos equipos más importantes de Sevilla.

Jesse Owens: el hijo del viento

1913 - Nació James Cleveland "Jesse" Owens, quien fue un atleta estadounidense que en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 se adjudicó cuatro medallas de oro en las pruebas de 100 metros, 200 metros, salto de longitud y la carrera de relevos 4 por 100 metros.

"La Ponderosa" abrió sus puertas

1959 - Se emitió en Estados Unidos la serie "Bonanza", que contaba la vida de Ben Cartwright y sus hijos al hacerse cargo de su rancho "La Ponderosa". La serie tuvo un gran éxito al tener una duración de 14 años al aire. Lorne Green, Michale Landon, Dan Blocker y Pernell Roberts son sus protagonistas.

Paul Walker: "Rápido y furioso"

1973 - Nació Paul William Walker, quien fue un actor, modelo, piloto de pruebas y biólogo marino estadounidense que es conocido mundialmente por su rol de Brian O'Conner en la saga "Rápidos y furiosos". Otras películas destacadas fueron "Inmersión letal" y "Nunca juegues con extraños".

Paul Walker dejó su legado.

Nuevo disco para Aerosmith

1989 - La banda estadounidense de hard rock Aerosmith lanzó al mercado su décimo álbum de estudio llamado "Pump", por parte del sello discográfico Columbia. Algunos de sus temas más destacados son "Love in an elevator", "Janie's Got a gun", "The other side", "Young lust" y "F.I.N.E.".

Y otro para Ricky Martin

1995 - El cantante puertorriqueño Ricky Martin lanzó al mercado su tercer álbum de estudio "A medio vivir"por los sellos discográficos Sony Latin y Columbia Records. Algunas de sus canciones más destacadas son "Volverás", "A medio vivir", "Te extraño, te olvido, te amo" y "María".

Johnny Cash: partió una leyenda

2003 - Murió John R. "Johnny" Cash, quien fue un cantante, compositor, actor, guitarrista y autor estadounidense, que es considerado como uno de los más influyentes en los géneros del country, rock and roll y gospel del siglo XX. Algunos temas destacados son "Man in black" y "I walk the line".