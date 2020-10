Nueva ciudad sureña

1869 - Se fundó la localidad rionegrina de General Conesa por parte del comandante Mariano Ruiz, que al principio la llamó Fuerte Conesa. Posee una población de algo más de 5 mil habitantes y su economía se basa en la actividad frutícola y una importante provisión de agua, gas y fuerza motriz. Se producen 15 000 toneladas al año de fruta fresca: pepita y carozo.

Jules Rimet: el hombre de la FIFA

1873 - Nació Jules Rimet, quien fue un abogado, árbitro de fútbol dirigente deportivo francés, que se desempeñó como presidente de la FIFA entre 1921 y 1954, convirtiéndose así en el más longevo de los presidentes que ha tenido esta entidad. Además, ha sido el gran impulsor de la primera Copa Mundial de Fútbol que se celebró en 1930 en Uruguay.

Roger Moore: ¡Bond, James Bond!

1927 - Nació Roger George Moore, quien fue un actor de cine y televisión británico cuyo papel más conocido fue el del agente secreto británico James Bond 007, una saga que ya lleva varias películas en su haber. Otras cintas en las cuales se destacó fueron "Escape a Atenas", "Cama y desayuno", "El enemigo", "Los lobos marinos" y "El milagro".

Horacio Accavallo: campeón completo

1934 - Nació Horacio Accavallo, quien fue un boxeador de peso mosca que compitió entre 1956 y 1967, y llegó a ser Campeón Mundial Peso Mosca AMB y CMB entre 1966-1968. En marzo de 1966, Accavallo conquistó el título mundial peso mosca AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y CMB (Consejo Mundial de Boxeo) ganándole al oriental Katsuyoshi Takayama en Tokio.

Errol Flynn: clásico de Hollywood

1959 - Murió Errol Leslie Thomson Flynn, quien fue un actor estadounidense que durante la edad de oro del cine en Hollywood fue conocido por sus personajes de galán, aventurero temerario y héroe romántico. Algunas de sus cintas más importantes fueron "The Charge of the Light Brigade", "San Antonio", "Capitán Sangre" y "Dodge City".

Bing Crosby: influencia del siglo XX

1977 - Murió Harry Lillis Crosby más conocido como Bing Crosby, quien fue un cantante y actor estadounidense que ha sido uno de los artistas míticos del siglo XX en el mundo. Crosby tuvo un imbatible éxito de ventas con sus discos (se habla de 1000 millones de unidades), grandes ratings en las emisoras de radio y películas mundialmente vistas.

¡Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz!

1980 - El activista Adolfo Pérez Esquivel recibió en el premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos por medios no-violentos frente a las dictaduras militares en América Latina. Entre sus obras más descadas figuran "El Cristo del Poncho" y "Caminar junto a los pueblos. Experiencias no violentas en América Latina".

José María Muñoz: se apagó el relato

1992 - Murió José María Muñoz, quien fue un locutor, periodista y relator que llegó a destacarse como el más importante de todo latinoamérica, con una impronta más que única y propia, además se desempeñó como director de la "Oral Deportiva" por Radio Rivadavia, estando al aire por 35 años. En televisión, fue director de deportes de Canal 7 entre 1970 y 1973.

Javier Portales: ¡Adiós al socio de Alberto Olmedo!

2003 - Murió Javier Portales, quien fue un actor y comediante de larga trayectoria y que compartió diversas películas con el capocómico Alberto Olmedo. Otras filmaciones en las cuales participó fueron "Los vampiros los prefieren gorditos", "Las turistas quieren guerra", "Custodio de señoras", "La guerra de los sostenes" y "Los reyes del sablazo".

Arrancaron los Juegos en México

2011 - En la localidad mexicana de Guadalajara se inauguraron los XVI Juegos Panamericanos, que contó con la participación de 42 delegaciones de todo el continente americano y casi 6 mil atletas. El medallero fue liderado por Estados Unidos con 92 medallas de oro, Cuba 58, Brasil 48 y México con 42 preseas doradas.