John Sullivan: campeón a "puño limpio"

1858 - Nació John Lawrence Sullivan, quien fue un boxeador estadounidense que ha sido el último de los campeones mundiales de los pesos pesados "a mano limpia", es decir sin guantes. La sociedad local lo convirtió en una celebridad nacional y fue uno de los primeros héroes deportivos de aquel país.

Del Olimpo a la tierra

1910 - En la ciudad de Bahía Blanca se fundó el Club Olimpo por parte de un grupo de ciudadanos de aquella localidad. Su primer presidente ha sido Jorge Avellanal y su estadio se llama Roberto Carminatti con una capacidad para 18 mil espectadores. Disputó 14 temporadas en la Primera División.

Olimpo, representante del sur bonaerense.

Mata Hari: espía por error

1917 - Murió Margaretha Geertruida Zelle más conocida como Mata Hari, quien fue una bailarina y espía neerlandesa que durante la Primera Guerra Mundial llevó a cabo trabajos de espionaje en favor del gobierno alemán, hasta que fue detenida por las tropas francesas que la juzgaron y ejecutaron por traición.

Richard Carpenter: la mitad de The Carpenters

1946 - Nació Richard Lynn Carpenter, quien es un cantante estadounidense que ha sido conocido por formar parte del dúo The Carpenters junto a su hermana, Karen. Algunos de sus temas más destacados fueron "Close to you", "Goodbye to love", "For all we know", "Please Mr. Postman" y "Only yesterday".

Chris de Burgh: dueño de baladas románticas

1948 - Nació Chris de Burgh, quien es un cantante y compositor que ha tenido varias canciones exitosas durante su trayectoria, entre las cuales se pueden destacar "The Lady in red", "Missing you", "So beautiful", "Separate tables" y "The simple truth".

Sarah Ferguson: de la realeza al anonimato

1959 - Nació Sarah Margaret Ferguson, quien es la duquesa de York tras estar casada con el príncipe Andrés que tras separarse, continuó con sus actividades caritativas y sigue con una importante relación con la Casa Real británica,a pesar de no pertenecer más a dicha familia.

Ferguson renunció a sus privilegios.

Jorge Campos: arquero y delantero a la vez

1966 - Nació Jorge Campos Navarrete, quien es un ex futbolista y comentarista de fútbol mexicano que se desempeñó en equipos como Universidad Nacional, Atlante, Cruz Azul, Tigres, Los Angeles Galaxy, Chicago Fire y la selección de su país con la que ganó una Copa Confederaciones y dos Copas de Oro.

Campeón como jugador y técnico

1968 - Nació Didier Claude Deschamps, quien es un ex futbolista y entrenador francés que como jugador se desempeñó en Aviron Bayona, Nantes, Olympique de Marsella, Girondins de Bordeaux, Juventus, Valencia, Chelsea y la selección nacional con la que ganó la Copa Mundial y la Eurocopa.

Deschamps, gran campeón con Francia.

Leonardo Simons: otra estrella en el cielo

1996 - Murió Leonardo Simón Wowe más conocido como Leonardo Simons, quien fue un presentador de televisión y actor que ha sido uno de los más destacados en nuestro país. Algunos de los programas de televisión donde participó fueron "Finalísima", "Sábados de la bondad" y "Ta Te Show".

Talento sobre la pantalla.

Se fue un "Cacho" de Buenos Aires

2019 - Murió Humberto Vicente Castagna más conocido como Cacho Castaña, quien fue un cantante, actor y compositor que es dueño de varios éxitos de nuestra música. Algunas de sus canciones más reconocidas son "Café La Humedad", "Garganta con arena" y "Para vivir un gran amor".