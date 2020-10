Rita Hayworth: reina dorada de Hollywood

1918 - Nació Margarita Carmen Cansino más conocida como Rita Hayworth, quien fue una actriz estadounidense que es considerada como una de las figuras más carismáticas del cine dorado de Hollywood. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Gilda" y "Los amores de Carmen".

Rita Hayworth en "Gilda".

Zully Moreno: de lo nuestro, lo mejor

1920 - Nació Zulma Esther González Borbón más conocida como Zully Moreno, quien fue una actriz que tuvo una vasta trayectoria cinematográfica. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Dios se lo pague", "Los martes, orquídeas", "Orquesta de señoritas" y "La mujer de las camelias".

Línea B sobre rieles

1930 - Es abierta al público la línea B de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires en el primer tramo entre las estaciones Federico Lacroze y Callao, es decir con una extensión de algo más de 7 kilómetros. El viaje inaugural fue realizado por el presidente de la nación de facto de aquel entonces, José Félix Uriburu.

1945 - Se produjo el denominado " Día de la Lealtad" en el que una multitudinaria congregación popular se movilizó a la Plaza de Mayo, para exigir la liberación del entonces ministro de Trabajo, Juan Domingo Perón, quien había sido detenido por las fuerzas militares, y esto dio inicio al movimiento peronista.

Sergio Goycochea: el héroe de los penales

1963 - Nació Sergio Javier Goycochea, quien es un ex futbolista, modelo, actor y conductor de televisión que como jugador se desempeñó en River, Racing, Defensores Unidos, Newell's, Millonarios, Cerro Porteño, Olimpia, Mandiyú, Vélez, Internacional de Porto Alegre y la selección nacional.

Sergio Goycochea, clave en el Mundial 1990.

Ziggy Marley: de tal palo, tal astilla

1968 - Nació David Nesta "Ziggy" Marley, quien es un cantante y músico jamaiquino que es un destacado ícono del reggae. Algunas de sus discos más importantes son "Play the game right", "Love is my religion", "Time has come", "Conscious party", "The spirit of music" y "Fallen is Babylon".

Eminem: el nombre del rap

1972 - Nació Marshall Bruce Mathers III más conocido como Eminem, quien es un cantante, actor y productor estadounidense que es considerado como muchos como el gran símbolo del rap. Algunos de sus discos más importantes son "Infinite", "The Marshall Matters L.P. 2" y "The Eminem show".

Destacado Premio Nobel de la Paz

1979 - La madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz por el "trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y la angustia, que también constituyen una amenaza para la paz". Desistió de ir al banquete ceremonial ofrecido a los premiados y terminó donando el dinero a los pobres de la India.

Merecido galardón para la Madre Teresa.

Kimi Raikkonen: rayo finés sobre el circuito

1979 - Nació Kimi-Matías Raikkonen, quien es un piloto de automovilismo finlandés que compitió en la máxima categoría mundial. Se consagró campeón del mundo de la Fórmula 1 en 2007 con la escudería Ferrari, además terminó en segundo lugar en 2003 y 2005 con McLaren y tercero en 2008, 2012 y 2018.

Kimi Raikkonen, un campeón con todas las letras.

Tiros en la quinta de San Vicente

2006 - Durante el traslado de los restos de Juan Domingo Perón desde el Cementerio de la Chacarita hasta la quinta 17 de Octubre, ubicada de la localidad bonaerense de San Vicente, se produjeron una serie de incidentes entre distintos grupos de manifestantes con armas, palos y golpes de puño.