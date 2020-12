Iósif Stalin: el poder del comunismo

1878 - Nació Iósif Vissariónovich Dzhugashvili más conocido como Iósif Stalin, quien fue un dirigente soviético y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) entre 1922 y 1952. Habiendo jugado el papel decisivo en la victoria aliada en la Segunda guerra Mundial, la URSS surgió como una potencia reconocida después del conflicto bélico.

Stalin fue el hombre fuerte de la ex Unión Soviética.

Hugo Sofovich: ingenio que viene de familia

1939 - Nació Hugo Alberto Sofovich, quien fue un productor, director y libretista que es considerado como uno de los más importantes del cine nacional. Algunas de sus películas más destacadas fueron "El manosanta está cargado", "Las mujeres son cosa de guapos", "Así no hay cama que aguante", "Expertos en pinchazos" y "Custodio de señoras".

Keith Richards: pieza clave de los Rolling

1943 - Nació Keith Richards, quien es guitarrista, cantante, compositor y productor británico, perteneciente a la banda The Rolling Stones. Como vocalista participó en los temas "This Place Is Empty", "Before They Make Me Run", "Wanna Hold You", "You Don't Have To Mean It", "The Nearness Of You", "Thief In The Night" y "All About You".

Keith Richards y su amiga la guitarra.

Steven Spielberg: creador de éxitos y sueños

1946 - Nació Steven Allan Spielberg, quien es un cineasta, director y productor estadounidense que ha sido considerado como uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. Algunas de sus películas más destacadas son "ET", "Rescatando al soldado Ryan", "El color púrpura" y "El imperio del sol".

Steven Spielberg dirigió películas claves.

Raymond Liotta: un viejo conocido

1954 - Nació Raymond Allen Liotta, quien es un actor de cine y televisión estadounidense que se adjudicó diversos galardones durante su carrera. Algunas de sus películas más importantes son "Falsa seducción", "Algo salvaje", "El campo de los sueños", "El hombre de hielo", "La línea", "Batalla en Seattle", "Identidad", "Hannibal" y "Sin escape".

Oscar Palavecino: el "Chaqueño" del pueblo

1959 - Nació Oscar Esperanza "Chaqueño" Palavecino, quien es un cantor de folklore que es considerado como uno de los más importantes de estos tiempos. Algunas de sus canciones más importantes son "Amor salvaje", "La ley y la trampa", "Cuando llora mi guitarra", "Dejame que me vaya", "El dedo en la llaga", "Morir cantando" y "Caballo viejo".

Palavecino es un símbolo de nuestro folclore.

Brad Pitt: suspiros y talento en Hollywood

1963 - Nació William Bradley Pitt, quien es un actor y productor estadounidense que se adjudicó dos Premios Oscar como mejor actor de reparto en "Erase una vez en Hollywood" (2019) y "Doce años de esclavitud" (2013). otras cintas en las cuales se destacó fueron "Entrevista con el vampiro", "Troya", "Corazones de hierro" y "Siete años en el Tibet".

Alejandro Sanz: esa voz tan particular

1968 - Nació Alejandro Sánchez Pizarro más conocido como Alejandro Sanz, quien es un cantante y compositor español que ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ganó 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses. Algunas de sus canciones más importantes son "No es lo mismo", "Si tú me miras" y "Tú no tienes alma".

Arantxa Sánchez Vicario: ser primera ante todo

1971 - Nació Aránzazu Isabel María "Arantxa" Sánchez Vicario, quien es una ex tenista profesional española que llegó a ser número 1 del ránking mundial en 1995. Se adjudicó 29 títulos de la WTA, entre los cuales sobresalen tres Roland Garros (en 1989, 1994 y 1998) y un Abierto de los Estados Unidos en 1994. Ganó cinco Fed Cup con su nación.

Kathleen Holmes: Carisma en la pantalla grande

1978 - Nació Kathleen Noelle Holmes, quien es una actriz estadounidense que comenzó su carrera artística desde muy pequeña. Algunas de sus películas más destacadas son "Batman inicia", "Primera hija", "Tormenta de hielo", "Chicos maravillosos", "Los románticos", "Cómo conocí a tu madre", "No tengas miedo a la oscuridad" y "Plata loca".