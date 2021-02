Nicolás Copérnico: viaje a las estrellas

1473 - Nació Niklas Koppernigk más conocido como Nicolás Copérnico, quien fue un astrónomo prusiano que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. Además, es considerado como una pieza clave para la llamada "Revolución científica" que se dió en la época del Renacimiento.

Nicolás Copérnico, clave en la astronomía.

Gabino Ezeiza: payador de ley

1858 - Nació Gabino Jacinto Ezeiza, quien fue un cantante y payador que ha sido uno de los más famosos del género en nuestro país. Ha tenido payadas inolvidables con compañeros de la talla de Pablo Vázquez, el uruguayo Juan de Nava, y tuvo una cierta amistad con Carlos Gardel y José Razzano.

Lee Marvin: maestro de la actuación

1924 - Nació Lee Marvin, quien fue un actor de cine y televisión estadounidense que ganó el Premio Oscar por su participación en la película "La ingenua explosiva" (1965). Otras cintas en las cuales se destacó fueron "Infierno en el Pacífico", "Doce del patíbulo", "El tren de los espías" y "Día de perros".

Horacio Quiroga: pluma de oro

1937 - Murió Horacio Silvestre Quiroga Forteza, quien fue un escritor, cuentista y dramaturgo uruguayo que es considerado como uno de los más destacados del cuento latinoamericano, prosa vívida, naturalista y modernista. Algunas de sus obras fueron "Historia de un amor turbio", "Pasado amor", "Los arrecifes de coral", "Diario de viaje a París", "Cuentos de la selva" y "Los desterrados".

Raúl de la Torre: director de grandes éxitos

1938 - Nació Raúl de la Torre, quien fue un guionista y director de cine que obtuvo diversos premios nacionales e internacionales durante su carrera. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Crónica de una señora", "Peperina", "Funes, un gran amor", "Pobre mariposa" y "El infierno tan temido".

Luis Puenzo: a puro Oscar

1946 - Nació Luis Puenzo, quien es un director y guionista de cine que obtuvo el Premio Oscar a la mejor película extranjera "La historia oficial" (1986). Otras cintas en las que participó fueron "Gringo viejo", "La peste", "Luces de mis zapatos", "Las sorpresas" y "La puta y la ballena".

Luis Puenzo, al momento de recibir el Premio Oscar.

Sócrates: maestro del fútbol

1954 - Nació Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, quien fue un futbolista entrenador y médico brasileño que se desempeñó en Botafogo, Corinthians, Flamengo, Santos, Fiorentina y la selección nacional. Se adjudicó seis títulos a nivel local (tres con Corinthians, dos con Flamengo y uno con Botafogo).

Sócrates marcó una época en el fútbol brasileño.

Seal: talento sobre el escenario

1963 - Nació Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel más conocido como Seal, quien es un cantante y compositor británico que recibió varios premios Grammy. Algunas de sus canciones màs destacadas son "Kiss from a rose", "Crazy", "Fly like an eagle", "My vision" y "Killer".

Benicio del Toro: de Puerto Rico al mundo

1967 - Nació Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez, quien es un actor y productor puertorriqueño que ganó el Premio Oscar en 2000 como mejor actor de reparto en la película "Traffic". Otras cintas en las que participó fueron "21 gramos", "Che, el argentino", "El hombre lobo" y "Luna de porcelana".

Benicio del Toro en "El hombre lobo".

Umberto Eco: el nombre de la escritura

2016 - Murió Umberto Eco, quien fue un escritor, filósofo y semiólogo italiano que ha sido autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas, entre ellas "El nombre de la rosa". Otras obras que se destacan son "La isla del día de antes", "El cementerio de Praga", "Número cero" y "El péndulo de Foucault".