Guerra entre Confederaciones

1837 - Comenzó la Guerra entre la Confederación Argentina y la Confederación Perú-boliviana, declarada por el entonces gobernador bonaerense, Juan Manuel de Rosas, tanto por la Cuestión de Tarija como por el apoyo de Andrés de Santa Cruz al Partido Unitario. El conflicto duró dos años.

José Marti: pluma revolucionaria cubana

1895 - Murió José Marti, quien fue un escritor y político cubano, que es considerado uno de los personajes más importantes de aquella nación. Entre sus poesías más destacadas figuran "Ismaelillo", "Versos libres", "Versos sencillos", "Edad de oro" y "Flores del destierro".

José Marti, el símbolo cubano.

Malcolm X: símbolo de liberación

1925 - Nació Malcolm Little, más conocido como Malcolm X, quien fue un orador, activista y religioso estadounidense, que fue un férreo defensor de los derechos de las personas afroestadounidenses, con lo cual se ganó un frente opositor que lo acusó de ser racista y violento por su influencia sobre parte de la población.

Estela Raval: legado artístico

1929 - Nació Palma Ravallo, más conocida como Estela Raval, quien fue una cantante reconocida por integrar el grupo Los Cinco Latinos. Sus discos como solista más representativos son "Tú me acostumbraste", "Mi vida en una canción", "Cuando te encuentres solo" y "Fantástica", entre otros.

Estela Raval, una voz única.

Canonización de Tomás Moro

1935 - El Papa Pío XI canonizó en el Vaticano a Tomás Moro, que murió mártir en Inglaterra defendiendo la indisolubilidad del matrimonio. En aquella ocasión, el Sumo Pontífice también canonizó al obispo San Juan Fisher, que murió mártir bajo el reinado de Enrique VIII, el fundador de la Iglesia Anglicana.

Tomás Moro, un mártir inglés.

Thomas Lawrence: Lawrence de Arabia

1935 - Murió Thomas Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, quien fue un militar, arqueólogo y escritor británico, que batalló en la Primera Guerra Mundial y fue el puente durante la rebelión árabe contra el dominio otomano. Su libro autobiográfico "Los siete pilares de la sabiduría" dejó una huella personal.

Joey Ramone: con sello punk

1951 - Nació Jeffrey Hyman, más conocido como Joey Ramone, quien fue un cantante, cofundador y compositor estadounidense de la banda de punk rock Ramones, desde 1974 hasta su disolución en 1996. Sus principales canciones son "Pet Sematery", "Something to believe in" y "Posion heart", entre otras.

Cecilia Bolocco: entre el modelaje y la política

1965 - Nació Cecilia Bolocco, quien es una presentadora de televisión, actriz, modelo y diseñadora de moda chilena, que fue Miss Universo en 1987 y estuvo casada con el ex presidente argentino, Carlos Menem, de quien se divorció en 2007. Recibió varios premios a nivel loca e internacional.

Natalia Oreiro: de acá a Rusia

1977 - Nació Natalia Oreiro, quien es una actriz, cantante, bailarina y empresaria uruguaya, que además es embajadora de buena voluntad de UNICEF en el Río de la Plata. Sus películas más destacadas son "Infancia clandestina" y "Gilda, no me arrepiento de este amor", entre otras.

Diego Forlán: talento "charrúa"

1979 - Nació Diego Forlán, quien es un ex futbolista y entrenador uruguayo, que se desempeñó en clubes como Independiente, Manchester United, Villareal, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Internacional de Brasil, Cerezo Osaka, Peñarol, entre otros. Ganó un Balón de oro y dos Botas de Oro.