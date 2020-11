Abrió el Museo del Prado

1819 - En la ciudad española de Madrid se inauguró el Museo del Prado, bajo la dirección del José Gabriel de Silva-Bazán y Waldstein, marqués de Santa Cruz de Mudela. Posee una superficie de casi 42 mil metros cuadrados y es uno de los más visitados en todo el mundo y su inventario de bienes comprende pinturas, esculturas, piezas de arte, medallas y libros.

Dos siglos de arte pura en España.

José Evaristo Uriburu: de familia política

1831 - Nació José Evaristo Uriburu, quien fue un abogado y político que llegó a la Presidencia de la Nación, en el período de 1895 hasta 1898, sucediendo a Luis Sáenz Peña, junto a quien ocupó el cargo de vicepresidente. Antes, fue Ministro de Justicia de Bartolomé Mitre entre 1867 y 1868, diputado nacional por Salta entre 1873 y 1877, y senador porteño entre 1901 y 1910.

Se erigió La Plata

1882 - Se produjo la fundación de La Plata por parte de Dardo Rocha, ya que en 1880 la ciudad de Buenos Aires estaba inmersa en una puja entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional por controlarla, ya que en ese entonces era capital de ambos estados, el nacional y provincial, lo cual tuvo un descenlace lógico, y fue la federalización de la ciudad de Buenos Aires.

Calvin Klein: el nombre de la ropa masculina

1942 - Nació Calvin Richard Klein, quien es un diseñador de moda estadounidense y cofundador junto con Barry K. Schwartz de la compañía Calvin Klein Ltd. en 1968. Además de la ropa, Klein otorgó su nombre a una línea de perfumes, que incluyen las fragancias unisex "CK One" y "CK Be", las cuales son ahora propiedad de la empresa Unilever.

Mauricio Birabent: música en la sangre

1942 - Nació Mauricio "Moris" Birabent, quien es un cantante, músico y compositor que es considerado junto a artistas como Lito Nebbia o Miguel Abuelo, como uno de los pioneros de rock nacional. Algunas de las canciones más destacadas de su vasta carrera son "El oso", "Ayer nomás", "La balsa", "Pato trabaja en una carnicería" y "Sábado a la noche".

Matt Sorum: trayectoria y talento en la batería

1960 - Nació Matt Sorum, quien es un un baterista estadounidense, que formó parte de la bandas de rock "The Cult" y de "Guns N' Roses". Junto al grupo liderado por Axel Rose grabó los disco "Use your Ilussion I y II" y "The Spaghetti Incident?", hasta que dejó la banda en 1997. Volivó a reunirse con Slash y Duff McKeggan para formar la banda Velvet Revolver.

Sorum deambuló por varias bandas.

Meg Ryan: éxito y belleza juntos

1961 - Nació Margaret Mary Emily Anne Hyra más conocida como Meg Ryan, quien es una actriz y productora de cine y televisión estadounidense que recibió diversas distinciones. Algunas de sus películas más destacadas son "Cuando Harry conoció a Sally", "Tienes un e-mail", "Top Gun", "The Doors", "Beso francés", "Un ángel enamorado" y "Prueba de vida".

Meg Ryan en "The Doors".

Jodie Foster: joya del cine actual

1962 - Nació Alicia Christian "Jodie" Foster, quien es una actriz, cineasta y productora estadounidense que se adjudicó dos Premios Oscar como mejor actriz en las películas "La acusada" (1989) y "El silencio de los inocentes" (1992). Otras cintas en las cuales se destacó fueron "Maverick", "El taxista", "Nell", "Anna y el rey" y "La habitación del pánico".

Jodie Foster se adjudicó dos Premios Oscar.

Nuevo Disco de Luis Miguel...

1991 - El cantante mexicano Luis Miguel lanzó al mercado su octavo álbum de estudio y primer álbum grabado en boleros titulado "Romance" por parte de la compañía discográfica WEA Latina. Algunos de sus temas más destacados son "Te extraño", "La barca", "No me platiques más", "Inolvidable", "Usted", "Contigo a la distancia", "La puerta" y "No sé tú".

... y de Julio iglesias

1996 - El cantante español Julio Iglesias lanzó al mercado su nuevo álbum titulado "Tango" por parte de la compañía discográfica Columbia, el cual recibió una nominación para un Premio Grammy al mejor álbum de pop latino. Algunas de las canciones del mismo son "La cumparsita", "El día que me quieras", "Cambalache", "Adiós Pampa mía" y "A media luz".