Otro trágico capítulo de federales y unitarios

1841 - En la provincia de Tucumán se produjo la batalla de Famaillá, la cual tuvo la victoria del ejército federal conducido por el ex presidente uruguayo, Manuel Oribe, sobre las fuerzas unitarias comandadas por el general Juan Lavalle, en las denominadas guerras civiles de nuestro país.

Adam West: el primer "Batman"

1928 - Nació William West Anderson más conocido como Adam West, quien fue un actor estadounidense que es mundialmente conocido por la interpretación del personaje de Batman en la serie que tuvo lugar en la década del 60. Otras películas en las que participó fueron "Johnny Bravo" y "Padre de familia".

"Batman y Robin", versión década del '60.

David McCallum: agente en la "cortina de hierro"

1933 - Nació David Keith McCallum, quien es un actor escocés que participó en la conocida serie "El agente de CIPOL" emitida en la década del 60, en su personaje de Illya Kuryakin. Otras filmaciones en las cuales participó fueron "El gran escape", "Alrededor del mundo bajo el mar" y "El lugar secreto".

Mama Cass: voces de California

1941 - Nació Ellen Naomi Cohen más conocida como Mama Cass, quien fue una cantante estadounidense y una de las fundadoras del grupo The Mamas and The Papas, además ha tenido una carrera solista. Algunas de sus canciones más destacadas fueron "California dreaming" y "New world coming".

Jeremy Irons: actor de raza

1948 - Nació Jeremy John Irons, quien es un actor británico que ganó diversos premios como el Oscar en 1990 por su participación en la película "El misterio Von Bulow". Otras cintas en las cuales participó son "El hombre de la máscara de hierro", "Duro de matar 3", "La casa de los espíritus" y "La misión".

Jeremy Irons, en el "Hombre de la máscara de hierro".

David Seaman: una "foca" en el arco

1963 - Nació David Andrew Seaman, quien es un ex futbolista británico que se desempeñó en equipos como Peterborough, Birmingham, Queens Park, Arsenal, Manchester City y la selección de su país con la que jugó la Copa del Mundo en Francia 1998. Ha ganado varios títulos locales.

Mariano Puerta: en las "puertas" de la gloria

1978 - Nació Mariano Puerta, quien es un ex tenista profesional que llegó a ser finalista de Roland Garros en 2005, perdiendo frente al español Rafael Nadal 7-6 (8-6), 3-6, 1-6 y 5-7. Se adjudicó tres títulos en la ATP (Palermo en 1998, Bogotá en 2000 y Casablanca en 2005) y fue finalista en seis torneos más.

Mariano Puerta y aquella final con Rafael Nadal.

Angel Labruna: una gloria de River

1983 - Murió Ángel Amadeo Labruna, quien fue un jugador y entrenador que jugó gran parte de su carrera en River, aunque también clubes como Rampla Juniors, Rangers de Talca, Platense y la selección nacional con la que ganó dos Copas América (en 1946 y 1955). Ganó varios títulos en los "millonarios".

Labruna, el ángel goleador de River.

La tierra se estremeció en México

1985 - Se produjo uno de los peores terremotos en la historia de México, que tuvo una escala de 8,1 en la medición de Richter. Si bien no hay números exactos de fallecidos por el fenómeno, los datos oficiales indicaron que fueron más de 3 mil, pero otros indicaron que llegó a las 20 mil víctimas fatales.

Alberto Closas: adiós a un actor único

1994 - Murió Alberto Closas Lluró, quien fue un actor español que dividió su carrera entre su país y el nuestro. Algunas de sus películas más destacadas fueron "La honra de los hombres", "Cuidado con las mujeres", "La fierecilla domada", "La familia y uno más", "Bodas de cristal" y "Esquilache".