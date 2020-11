Fundación de Medellín

1675 - Se erigió en Colombia la villa de Nuestra Señora de La Candelaria de Medellín, hoy conocida como Medellín. Tiene una superficie de 382 kilómetros y una población mayor a los dos millones y medio de habitantes. Su economía se basa en la industrialización de alimentos, bebidas, textiles y químicos.

Medellín, una ciudad que enamora.

Victorino de la Plaza: un presidente que trajo cambios

1840 - Nació Victorino de la Plaza, quien fue un político, abogado y militar que llegó a ser presidente de la nación entre 1914 y 1916. Durante su mandato se creó la Caja Nacional de Ahorro Postal y se sancionaron las leyes de Accidentes de Trabajo y de Casas Baratas para empleados y obreros.

Un "santo" llegó a la tierra

1909 - En la ciudad de San Miguel de Tucumán se fundó el club San Martín, que es considerado como uno de los más importantes de la provincia. Participó 20 temporadas en torneos de Primera División, llegando a ocupar el octavo puesto. Su estadio se llama La Ciudadela con una capacidad para 30 mil espectadores.

San Martín, media ciudad de Tucumán.

Luis Corradi: humor ante todo

1912 - Nació Luis Eduardo Cúccaro Rolla más conocido como Luis Corradi, quien fue un actor de cine, teatro y televisión. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Mingo y Aníbal en la mansión embrujada", "Los fierecillos se divierten", "Los extraterrestres" y "Departamento compartido".

Alfredo De Angelis: el hombre orquesta

1912 - Nació Alfredo De Angelis, quien fue un pianista, músico y director de orquesta que es conocido por ser uno de los mejores en la época dorada del tango. Algunas canciones compuestas por su orquesta fueron "Qué lento corre el tren", "Remolino", "Pregonera", "Pastora" y "Alelí".

Stefanie Powers: su hábitat preferido, la televisión

1942 - Nació Estefanía Sofía Federkiewicz más conocida como Stefanie Powers, quien es un actriz y cantante estadounidense que lleva una trayectoria de más de 60 años en la actuación. Algunas de sus producciones más destacadas son "Una esposa para dos" y "Fanatic".

Alan Jones: vida vertiginosa en las pistas

1946 - Nació Alan Stanley Jones, quien es un piloto de automovilismo australiano que llegó a ser campeón de la Fórmula 1 en 1980 con la escudería Williams, además de lograr dos terceros puestos en 1979 y 1981. En su carrera en la máxima categoría logró 12 victorias y 24 podios.

Jones salió campeón en 1980.

Diego Lugano: capitán de mil batallas

1980 - Nació Diego Alfredo Lugano Morena, quines es un ex futbolista uruguayo que se desempeñó en equipos como Nacional, Plaza Colonia, San Pablo, Fenerbahce, París Saint Germain, Málaga, West Bromwich, Hacken, Cerro Porteño y la selección con la que ganó la Copa América de 2011.

Lugano, con la garra "Charrúa".

Nuevo disco de Bon Jovi

2009 - El cantante estadounidense de rock and roll, Bon Jovi, sacó al mercado su undécimo álbum de estudio con el nombre "The Circle", por parte del sello discográfico Island Records. Algunos de sus temas más conocidos son "We weren't born to follow", "Live before you die" y "When we were beautiful".

María Martha Serra Lima: talento que se "fue de gira"

2017 - Murió María Martha Serra Lima, quien fue una cantante y actriz que es una de artistas más destacadas en el género del romanticismo y el bolero. Algunas de sus canciones más destacadas son "Amor, amor, amor", "Dudo lo que pasa", "Entre nosotros", "La tercera es la vencida" y "A mi modo".