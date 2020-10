Marcos Sastre: parte de la Generación del 37

1808 - Nació Marcos Sastre, quien fue un escritor, investigador y educador uruguayo que junto a Juan B. Alberdi, Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría fundaron la Generación del 37 del Salón literario. Algunas de sus obras más destacadas fueron “Cartas a Germania”, “El tempe argentino”, “Ortografía completa” y “Lecciones de gramática”.

Mahatma Gandhi: en el nombre de la paz

1869 - Nació Mohandas Karamchand Gandhi más conocido como Mahatma Gandhi, quien fue un político, independentista y líder religioso hinduista indio que instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre, y en sus programas rechazaba la lucha armada y realizaba una predicción de la Ahimsa (no violencia) como medio para resistir al dominio británico.

Groucho Marx: humor al alcance de la mano

1890 - Nació Julius Henry Marx más conocido como Groucho Marx, quien fue un actor cómico y escritor estadounidense que se destacó por conformó el grupo humorístico de los hermanos Marx, de hecho, se lo considera como uno de los cómicos más influyentes de todos los tiempos. Algunas de sus películas más características fueron “Los cuatro cocos” y “Pistoleros de agua dulce”.

Groucho Marx, talento y humor.

Bud Costello: la mitad de un gran dúo

1895 - Nació William Alexander “Bud” Abbott, quien fue un actor, productor y comediante estadounidense que junto al humorista Lou Costelllo, conformaron el reconocido “Abbott y Costello" en la década de 1940. Algunas de sus cintas más importantes fueron “Las minas del rey Salmonete”, “Pájaros de cuenta”, “Pistoleros sin pistola” y “En sociedad”.

Victorino de la Plaza: presidente moderador

1919 - Murió Victorino de la Plaza, quien fue un abogado, militar y político que llegó a ser presidente de la nación entre agosto de 1914 y octubre de 1916. Durante su mandato, se creó la Caja Nacional de Ahorro Postal y se sancionaron las leyes de Accidentes de Trabajo y de Casas Baratas para empleados y obreros. Además, inauguró el primer ferrocarril eléctrico.

Breve presidencia de Victorino de la Plaza.

Nació el "gol olímpico"

1924 - En el viejo estadio de Sportivo Barracas de la ciudad de Buenos Aires, en un partido de fútbol entre Argentina y Uruguay, el futbolista “albiceleste” Cesáreo Onzari convirtió el primer gol ejecutado desde un córner, y desde aquel entonces esa jugada se conoce como “gol olímpico”, porque el rival era el último campeón que había ganado una medalla de oro en Juegos Olímpicos.

Omar Sívori: un "cabezón" que saltó a la fama

1935 - Nació Omar Sívori, quien fue un futbolista y entrenador argentino que se nacionalizó italiano y que jugó en equipos como River, Juventus, Napoli y la selección nacional con la que ganó la Copa América de 1957. Con el “millonario” se adjudicó tres ligas locales y con Juventus ganó cinco títulos entre copas y ligas locales. Jugó la Copa Mundial de 1962 en Chile.

Gran campaña de Sívori en Juventus.

Sting: un inglés en el mundo

1951 - Nació Gordon Matthew Thomas Sumner más conocido como Sting, quien es un cantante, bajista y multinstrumentista británico, líder y vocalista de la banda The Police. Hasta el momento vendió más de cien millones de discos y obtuvo 16 Premios Grammy en su trayectoria. Algunas canciones destacadas son “Fields of gold”, “Englishman in New York” y “Every breath you take”.

Rock Hudson: Se fue una leyenda

1985 - Murió Roy Harold Scherer más conocido como Rock Hudson, quien fue un actor estadounidense que realizó gran parte de sus películas como galán de cine clásico. Algunas de sus cintas más destacadas fueron “Estación Polar Zebra”, “Su único deseo”, “Confidencias a medianoche”, “Obsesión”, “Escrito sobre el viento” y “Pijama para dos”.

Hudson, una gloria de Hollywwod.

Tom Petty: otra voz que se fue de gira

2017 - Murió Thomas Earl “Tom” Petty, quien fue un músico, cantante, compositor y productor estadounidense que vendió a lo largo de su carrera más de 80 millones de discos. Algunas de sus canciones más importantes fueron “Listen to her heart”, “I need to know”, “Refugee”, “Dont come around here no more”, “Free fallin”, “Running down a dream” y “Handle with care”.