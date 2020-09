Nacimiento de la industria

1587 - Se produjo la primera exportación de productos nacionales a Brasil, por eso se conmemora en nuestro país el Día de la Industria. La carabela "San Antonio" al mando de Antonio Pereyra dejó el puerto de Buenos Aires con un cargamento fletado por el obispo de Tucumán fray Francisco de Vitoria.

Hoy la industria ocupa un lugar importante en la economía mundial.

Esteban Echeverría: la cara visible del romanticismo

1805 - Nació Esteban Echeverría Espinosa, quien fue un escritor y poeta que introdujo el género del romanticismo en nuestro país. Es perteneciente a la famosa Generación del 37 junto a Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. Algunas de sus obras reconocidas fueron "El matadero" y "La cautiva".

Bernardino Rivadavia: entre elogios y polémicas

1845 - Murió Bernardino Rivadavia, quien fue un estadista, político y primer jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata ejerciendo con el cargo de presidente, que desempeñó entre el 8 de febrero de 1826 y el 27 de junio de 1827. También formó parte del Primer Triunvirato, donde se desempeñó como uno de sus secretarios.

Nicolino Locche: el intocable

1939 - Nació Nicolino Felipe Locche, quien fue un boxeador profesional que se consagró campeón mundial en la categoría peso superligero al vencer al japonés Takeshi Fuji en 1968 en la ciudad japonesa de Tokio. Dentro del cuadrilátero obtuvo 117 victorias y sólo cuatro derrotas.

¡Se terminó la guerra!

1945 - Se produjo el final de la Segunda Guerra Mundial, luego de que el Imperio de Japón firmó la rendición en el acorazado estadounidense USS Missouri. El saldo dejó millones de civiles y militares muertos, países desolados, y la aparición de nuevos armamentos en el frente.

Jimmy Connors: legado de campeón

1952 - Nació James Scott Connors más conocido como Jimmy Connors, quien es un ex tenista profesional estadounidense que llegó a ser número uno del ránking del mundo en 1974. Se adjudicó 109 títulos de la ATP, entre ellos ocho Grand Slam y ganó la Copa Davis en 1981 al vencer a Argentina.

Carlos Valderrama: el "Pibe" de Santa Marta

1961 - Nació Carlos Valderrama, quien es un ex jugador colombiano que es considerado como uno de los mejores en la historia de su país. Jugó en Unión Magdalena, Millonarios, Deportivo Cali, Montpellier, Valladolid, Independiente de Medellín, la selección de su nación y el fútbol estadounidense.

Keanu Reeves: actor multifacético

1964 - Nació Keanu Charles Reeves, quien es un actor y músico canadiense que ha recibido diversas distinciones en su carrera. Algunas de sus películas más destacadas son "Punto límite", "Matrix", "La casa del lago", "Drácula", "Máxima velocidad", "El día que la tierra se detuvo" y "Constantine".

Salma Hayek: Representación mexicana en Hollywood

1966 - Nació Salma Hayek Jiménez, quien es una actriz, productora y empresaria mexicana que es considerada como una de las figuras extranjeras de Hollywood. Algunos de sus filmes más reconocidos son "Frida", "Desperado", "Wild Wild West", "La chispa de la vida" y "Bandidas".

Otro disco para Alejandro Sanz

2003 - El cantante español Alejandro Sanz lanzó su séptimo álbum de estudio llamado "No es lo mismo", que fue lanzado por la discográfica WEA Latina. Algunas de sus canciones más destacadas son "No es lo mismo", "He sido tan feliz contigo", "Regálame la silla donde te esperé" y "Eso".