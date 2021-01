Juan Solís: primer descubridor del Río de la Plata

1516 - Murió Juan Pedro Díaz de Solís, quien fue un navegante y explorador español que es considerado como el primer europeo que llegó al Río de la Plata. El conquistador hispano llegó a desembarcar en lo que hoy es la ciudad de Punta del Este, y las Islas Martín García y Punta Gorda en Uruguay.

George Burns: otra estrella de Hollywood

1896 - Nació Nathan Birnbaum más conocido como George Burns, quien fue un actor y cómico estadounidense que tuvo una amplia trayectoria en cine, teatro, radio y televisión que recibió un Premio Oscar como mejor actor de reparto por su participación en la película "La pareja chiflada" (1975).

Federico Fellini: señor director

1920 - Nació Federico Fellini, quien fue un director de cine y guionista italiano que es considerado como uno de los más destacados de la historia de su país. Se adjudicó cinco Premios Oscar de la Academia por la dirección de las cintas "La Strada", "Las noches de Cabiria", "8 y medio", "Amarcord" y uno honorífico.

Alejandro Romay: el "zar" de la televisión

1927 - Nació Alejandro Argentino Saúl más conocido como Alejandro Romay, quien fue un locutor y empresario de medios de comunicación nacionales. Algunos de los ciclos televisivos creados por él fueron "Más allá del horizonte", "La extraña dama", "Música en libertad" y "Alta comedia".

Paul Stanley: alma de Kiss

1952 - Nació Stanley Bert Eisen más conocido como Paul Stanley, quien es un músico estadounidense que es el cantante, guitarrista y fundador del grupo de rock and roll Kiss. Algunas de las canciones más importantes del grupo son "I was made for loving you", "Forever", "Lick it up" y "Creatures of the night".

Lorenzo Lamas: renegado ante todo

1958 - Nació Lorenzo Lamas, quien es un actor de cine y televisión estadounidense que protagonizó diversas películas y series televisivas. Algunas de ellas son "Grease", "La noche del guerrero", "Maldad profunda", "El inmortal", "Aguas oscuras", "Oro mexicano" y "Dragón latino".

Gary Barlow: una voz particular

1971 - Nació Gary Barlow, quien es un cantante. compositor, pianista y productor británico que fue miembro del grupo de pop Take That pero también tuvo su carrera como solista. Ha llegado a vender hasta el momento unas 50 millones de copias en todo el mundo y tuvo varios número uno.

Garrincha: puntero pegado a la línea de cal

1983 - Murió Manuel Francisco Dos Santos más conocido como Garrincha, quien fue un futbolista que se desempeñó en Botafogo, Corinthians, Portuguesa, Júnior, Flamengo, Red Star Paris, Olaria y la selección nacional con la que se adjudicó las Copas Mundiales de 1958 y 1962.

Johnny Weissmuller: primer Tarzán del cine

1984 - Murió Johnny Weissmuller, quien fue un actor y deportista rumano que como nadador se adjudicó cinco medallas de oro olímpicas y una de bronce en 1924 y 1928 (París y Amsterdam). Como actor se destacó en las series y películas qu. tenían a Tarzán como personaje principal.

Audrey Hepburn: talento en el cine

1993 - Murió Audrey Kathleen Ruston màs conocida como Audrey Hepburn, quien fue una actriz , modelo, activista y bailarina británica que se adjudicó un Premio Oscar como mejor actriz en "Vacaciones en Roma" (1953). Otras cintas en las que se destacó fueron "Historia de una monja" y "Sabrina".