Fundación de Monterrey

1596 - El conquistador español Don Diego de Montemayor fundó la ciudad mexicana de Monterrey, aunque en aquel momento le puso por nombre Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey en honor a Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey (zona de Galicia), en ese entonces Virrey de la Nueva España.

Monterrey, bella y cautivante.

Fernando Rey: Estrella española en Hollywood

1917 - Nació Fernando Casado Arambillet más conocido como Fernando Rey, quien fue un actor español que llegó a participar en más de 150 películas. Algunas de sus filmaciones más destacadas fueron "Diario de invierno", "Tristana", "El aire de un crimen", "Elisa, vida mía", "Padre nuestro", "Locura de amor" y "El discreto encanto de la burguesía".

Obdulio Varela: Verdugo en el "Maracanazo"

1917 - Nació Obdulio Jacinto Muiños Varela, quien fue un futbolista uruguayo que ha sido un participante clave en la jornada del "Maracanazo", final que el conjunto "charrúa" venció a su par de Brasil en 1950. Se desempeñó en Deportivo Juventud, Wanderers, Peñarol y la selección uruguaya con la que además ganó la Copa América en 1942.

Varela enmudeció a los brasileños.

Sofía Loren: Sex Symbol a la italiana

1934 - Nació Sofia Villani Scicolone más conocida como Sofía Loren, quien es una actriz italiana que ganó diversos premios, entre ellos dos Oscar, uno en 1961 por su participación en la película "Dos mujeres" y otro honorífico en 1991. Otras cintas en las cuales se destacó fueron "Matrimonio a la italiana", "Ayer, hoy y mañana" y "Los girasoles".

Encanto y carisma juntos.

Arrancó Cannes

1946 - Se llevó a cabo la primera edición del Festival Internacional de Cannes, el cual es un festival de cine categoría "A", acreditado por la FIAPF, junto con los de Berlín, San Sebastián, Mar del Plata, Karlovy Vary y Venecia. Se convirtió, a través de los años, en el festival de cine más publicitado del mundo, especialmente durante la ceremonia de apertura y el ascenso de los escalones.

Carlos Babington: Un "inglés" en Parque Patricios

1949 - Nació Carlos Babington, quien es un ex futbolista, entrenador y dirigente que como jugador se desempeñó en equipos como Huracán (campeón en el torneo de 1973), SG Wattenscheid 09 de Alemania, Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos, Junior de Barranquilla y la selección nacional con la que jugó la Copa del Mundo de Alemania 1974.

Bagington, una de las piezas del campeón Huracán en 1973.

Juan Pablo Montoya: De Colombia a la Fórmula Uno

1975 - Nació Juan Pablo Montoya, quien es un piloto de automovilismo colombiano que llegó a correr en la máxima categoría. En la Fórmula 1 fue tercero en las temporadas 2002 y 2003 con la escudería Williams y cuarto en 2005 con McLaren. Además obtuvo 7 victorias y unos 30 podios. También fue campeón de la categoría CART en 1999 y corrió en otras menores.

Feliciano López: Parte de la "Armada invencible" española

1981 - Nació Feliciano López Díaz Guerra, quien es un tenista profesional español que se adjudicó siete títulos ATP (Viena, Johannesburgo, dos en Eastbourne, Gstaad y dos en Queens club), además de llegar a otras once finales en el circuito. En tanto, ganó cinco veces las Copa Davis con su país (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) y fue cuarto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Paul Ginther: Un piloto entre grandes pilotos

1989 - Murió Paul Richard “Richie” Ginther, quien fue un piloto de automovilismo estadounidense que llegó a correr en la máxima categoría. En la Fórmula 1 sólo obtuvo una victoria: en 1955 en el Gran Premio de México, además de 8 segundos puestos y 5 terceros. En tanto, su última carrera fue en 1967 en el Gran Premio de Mónaco con la escudería Eagle.

Nuevo disco de Bon Jovi

2005 - El cantante estadounidense Jon Bon Jovi lanzó al mercado su noveno disco de estudio llamado "Have a nice day", por parte de la discográfica Island Records. Se vendieron más de 3 millones de copias y algunas de sus canciones más destacadas son "Welcome to Wherever You Are", "Have A Nice Day" y "Who Says You Can't Go Home".