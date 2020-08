Primera estampilla "correntina"

1856 - Se emitió el primer sello filatélico postal de nuestro país, el cual fue lanzado en la provincia de Corrientes con un diseño de Matías Pipet. Representa la Efigie de la Diosa Ceres, inspirado en un sello postal que vio viajando por Europa. Se lo imprimió en papel de seda y se utilizó tinta de color negro, sin contorno.

De Corrientes para el mundo.

Emilio Salgari: el padre de "Sandokán"

1862 - Nació Emilio Carlo María Salgari, quien fue un escritor, marino y periodista italiano, que se destacó por escribir novelas de aventuras ambientadas en lugares exóticos, como "Los piratas de la Malasia", "El corsario negro", "El capitán tormenta", "El continente misterioso" y "La perla roja".

Necaxa, el club de "Rondamón"

1923 - En la ciudad de México fue fundado el Club de Fútbol Necaxa, que es considerado como uno de los más grandes dicho país. Los "rayos" cuenta con un palmarés de 17 títulos entre nacionales e internacionales, en tanto, el Estadio Victoria tiene una capacidad para algo más de 25 mil espectadores.

Necaxa, uno de los grandes de México.

Kenny Rogers: la voz del country

1938 - Nació Kenny Rogers, quien fue un músico y actor estadounidense que es considerado en su país como un símbolo de la música country. Vendió más de 100 millones de discos y obtuvo tres Premios Grammy. Algunas de sus canciones más destacadas son "El jugador" y "Ella cree en mí".

León Trotsky: el nombre de la revolución soviética

1940 - Murió Lev Davidovich Bronstein, más conocido como León Trotsky, quien fue un político y teórico revolucionario soviético, que fue uno de los organizadores importantes de la Revolución de Octubre en su país, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917.

Trosky, clave en la historia soviética.

¡Aloha, Hawai!

1959 - Hawái se convirtió en el 50 estado (último) de los Estados Unidos de América. Tiene una población de casi un millón y medio de habitantes y su superficie es de 28.300 kilómetros cuadrados. Su economía se basa casi en totalidad con el sector turístico y producción de piña, café, caña de azúcar y miel.

Giuseppe Meazza: amado por Inter y Milan

1979 - Murió Giuseppe Meazza, quien fue un futbolista y entrenador italiano que ganó los mundiales de 1934 (Italia) y 1938 (Francia) con la selección nacional. Como jugador se desempeñó en Ambrosiana, Inter, Milan, Juventus, Varese y Atalanta. Tres veces fue el máximo goleador del Scudetto.

Usain Bolt: el hijo del viento

1986 - Nació Usain Bolt, quien es un ex atleta jamaicano que tiene la particularidad de ser uno del siete atletas que en la historia ganaron títulos en las categorías juvenil, junior y absoluta. En Juegos Olímpicos, se adjudicó ocho medallas de oro en 100, 200 y 4x100 metros.

Robert Lewandoski: tanque polaco al servicio del gol

1988 - Nació Robert Lewandowski, quien es un futbolista polaco que se desempeñó en equipos como Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern Munich y la selección polaca, de la cual es el capitán y máximo goleador histórico. Ganó varios títulos de manera local en Alemania.

Lewandoski, sinónimo de gol.

Otra obra maestra de Oasis

1997 - Se publicó el tercer álbum de la banda británica Oasis llamado "Be Here Now" , el cual es el disco más vendido en la historia de este grupo, de hecho, a la fecha se vendieron 18 millones de copias en todo el mundo. Algunos de sus temas destacados son "Stand by me" y "All around the world".