Domingo French: patriota y revolucionario

1774 - Nació Domingo María Cristóbal French y Urreaga, quien fue un político y militar que participó activamente de la Revolución de Mayo y ha sido combatiente en las guerras de la independencia y civiles de nuestro país. Junto a Antonio Beruti y a los "chisperos" repartieron las cintillas a los patriotas en la Plaza Mayor.

Se inventó el fonógrafo

1877 - El inventor estadounidense Thomas Alva Edison creó el fonógrafo que fue la primera máquina capaz de grabar y reproducir sonido. El sistema funcionaba por medio de un transductor acústico mecánico que vibraba al llegar ondas sonoras, éstas movían un estilete que repujaba ranuras sobre un cilindro de cera sólida.

¡Día de la Enfermería!

1935 - Se fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería que nombró como patrona a la virgen de los Remedios, cuya festividad en esa fecha y en nuestro país se conmemora el Día de la Enfermería Argentina, instituida por decreto del Ministerio de Salud.

¡Felíz día a todos los enfermeros!.

Goldie Hawn: una actriz a la medida de Hollywood

1945 - Nació Goldie Jeanne Hawn, quien es una actriz y productora de cine y televisión estadounidense que ganó el Premio Oscar en 1970 como mejor actriz de reparto en la película "Flor de cactus". Otras cintas en las cuales se destacó son "Mejores amigas", "Shampoo" y "Las mariposas son libres".

Goldie Hawn tiene una larga trayectoria en el cine.

Bjork: de Islandia para el mundo

1965 - Nació Bjork Guomundsdottir, quien es en una cantante, productora, actriz, escritora y compositora islandesa que se destaca por hacer música vanguardista y experimental. Algunas de sus canciones más relevantes son "Army of me", "Hyper-ballad", "It is oh so quiet" y "Pagan poetry".

Jesús Navas: pieza de la España ganadora

1985 - Nació Jesús Navas González, quien es un futbolista español que se desempeñó en Sevilla, Manchester City y la selección nacional con la que ganó la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012 jugada en Polonia y Ucrania. Se adjudicó tres Europa League y una Supercopa con Sevilla.

Bill Bixby: ¡Hasta siempre, doctor Banner!

1993 - Murió Wilfred Bailey Bixby más conocido como Bill Bixby, quien fue un actor de cine, teatro y televisión estadounidense, que es conocido a nivel mundial por su participación en la serie "Hulk" como el científico David Banner. Otras películas en las que participó fueron "Speedway" e "Irma la dulce".

Bill Bixby y su gran personaje, Hulk.

Fernado Fernán Gómez: una vida dedicada al espectáculo

2007 - Murió Fernando Fernán Gómez, quien fue un actor, dramaturgo, escritor y director de cine, teatro y televisión peruano que ha sido de las más grandes figuras del cine español. Algunas de sus películas importantes fueron "Viaje de novios", "Muchachas de azul", "La vida por delante" y "Luna de verano".

Tragedia en China

2009 - En una mina de carbón ubicada en la localidad china de Heilongjiang ocurrió una explosión minera que dejó el saldo de 108 personas muertas. En el momento del hecho, había cerca de 530 trabajadores y pudieron ser rescatados unos 420 de ellos. La causa fue la acumulación subterránea de gases.

La tragedia en la mina generó cientos de muertos en China.

Nuevo disco de One Direction

2011 - El grupo británico One Direction lanzó al mercado su primer álbum llamado "Up all night" por parte de la empresa discográfica Syco music Sony. Algunos de sus temas más destacados son "What makes you beautiful", "Gotta be you", "One thing", "Up all night" y "Everything about you".