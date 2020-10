Histórica batalla en el mar

1805 - La Marina Real británica derrotó a la flota franco-española en la batalla de Trafalgar (en las costas de España) y tras esta derrota, Napoleón Bonaparte perdía la posibilidad de invadir Inglaterra, y ésta se convirtió en la primera potencia marítima mundial. Se registraron miles de muertos y heridos, y entre los cuales cayó luchando el almirante británico Horatio Nelson.

Otra derrota de la Francia napoleónica.

Alfred Nobel: de la dinamita a un Premio

1833 - Nació Alfred Bernhard Nobel, quien fue un inventor, ingeniero, quimico y escritor sueco que es famoso principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevan su nombre. Además, ha sido propietario de la empresa Bofors, compañía a la que orientó desde la producción de hierro y acero, a la fabricación a gran escala de cañones y otros armamentos.

Alfred Nobel, dueños de diversas creaciones.

José Hernández: el padre de Martín Fierro

1886 - Murió José Rafael Hernández, quien fue un militar, escritor, poeta, periodista y legislador, aunque es más destacado por ser el autor del "Martín Fierro" en 1872 y de "La vuelta de Martín Fierro" en 1879. En su homenaje, todos los 10 de noviembre (aniversario de su nacimiento) se festeja en nuestro país el "Día de la Tradición".

El Martín Fierro, nuestra "biblia".

Celia Cruz: salsa, bolero y algo más

1925 - Nació Úrsula Hilaria Celia de la Caridad De La Santísima Trinidad Cruz Alfonso más conocida como Celia Cruz, quien fue una cantante cubana de música tropical. Celia interpretó y popularizó internacionalmente ritmos tropicales como el son, son montuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero, aunque el género que llevó al estrellato mundial ha sido la salsa.

Benjamín Netanyahu: patrón de liderazgo israelí

1949 - Nació Benjamín Netanyahu, quien es un político israelí y actual primer ministro de su nación que también se desempeña como miembro de la Knéset y presidente del partido Likud. Como primer ministro, en su primer mandato, reformó el sector bancario, eliminando las barreras a la inversión extranjera, compras obligatorias de los títulos públicos y crédito directo.

Tragedia en La Boca

1951 - En el barrio porteño de La Boca, se derrumbó la cúpula de la iglesia San Juan Evangelista durante la misa del domingo mientras se festejaba el "Día de la Madre", con la asistencia de 400 fieles. El accidente dejó un saldo de 9 muertos y 20 heridos. Las causas no quedaron claras ya que se habló de falta de preservación y mantenimiento del edificio, y fallas en la arquitectura.

Carrie Fisher: simplemente, Leia

1956 - Nació Carrie Frances Fisher, quien fue una actriz, guionista y escritora estadounidense que es reconocida principalmente por interpretar a Leia Organa en la saga de películas "Star Wars". Otras cintas en las cuales se destacó fueron "Cuando Harry conoció a Sally", "Under the Rainbow", "Hollywood Vice Squad", "Hannah y sus hermanas" y "Soapdish".

Leia Organa, su gran personaje.

Julieta Cardinali: talento y belleza nacional

1977 - Nació Julieta Cardinali, quien es una actriz argentina de cine y televisión que debutó a las 14 años como "paquita" de Xuxa en "El show de Xuxa". Algunas de sus películas más destacadas son "Una noche con Sabrina Love", "Casi leyendas", "Una cita, una fiesta y un gato negro", y en televisión "Verano del '98", "Los ricos no piden permiso" y "Señores Papis".

Kim Kardashian: Curvas y glamour en la tele

1980 - Nació Kimberly Noel Kardashian West, quien es una actriz, empresaria y modelo estadounidense que se destacó en el Reality-Show, "Keeping Up with the Kardashians". En la actualidad, tras un acuerdo con la empresa Coty, su marca de cosméticos KKW BEAUTY está valorada en 1 billón de dólares, lo cual hace que valga más de 900 millones de dólares.

Richard Hoon: Se apagó la voz de Blind Melon

1995 - Murió Richard Shannon Hoon, quien fue un cantante, guitarrista y letrista estadounidense que lideró la banda de rock Blind Melon hasta el momento de su muerte. Algunos de sus temas más destacados fueron "No rain", "Tones of home", "Deserted y Soak the sin", "Hello Goodbye", "Lemonade" y "Dump Truck".