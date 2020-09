¡Feliz Día del Estudiante!

1888 - Diez días después del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, llegaron los restos repatriados del prócer desde Paraguay, y por tal motivo, tiempo más tarde se propuso celebrar esta fecha como el Día del Estudiante en nuestro país. Además, al concordar con el inicio de la Primavera, la convierte en una fecha ideal para los estudiantes.

Rugió el "león del sur"

1912 - En la provincia de Córdoba se fundó la Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto, equipo que supo jugar los antiguos torneos nacionales con equipos de Primera División y de otras regiones del interior. El "león" del sur hoy milita en la Primera Nacional y su estadio Antonio Candini tiene una capacidad para 12 mil espectadores.

Estudiantes juega en la Primera Nacional.

Invención que fue un "flash"

1930 - El científico estadounidense Johann Ostermeyer patentó su gran invento, el flash. Existen varios tipos: El de lámpara, que en la actualidad cayó en desuso, sobre todo porque había que reponer la lámpara tras cada destello. El electrónico, que es instantáneo y debe estar sincronizado con la apertura del diafragma. El estrobostópico, el cual, en vez de emitir un solo haz de luz, emite varios.

Héctor Alterio: un grande de nuestro cine

1929 - Nació Héctor Benjamín Alterio Onorato más conocido como Héctor Alterio, quien es un actor de cine, teatro y televisión considerado como uno de los mejores a nivel nacional. Ha recibido varios premios durante su vasta trayectoria, y entre sus películas más destacadas figuran "El hijo de la novia", "La historia oficial" y "Cenizas del paraíso".

Alterio en "La historia oficial".

Larry Hagman: el famoso "J.R."

1931 - Nació Larry Martin Hagman, quien fue un actor estadounidense que alcanzó su trascendencia mundial en las series televisivas "Mi bella genio" y "Dallas". Algunas de sus películas más destacadas fueron "Ensign Pulver", "Fail-Safe", "Nixon", "El tercer gemelo" y "Colores primarios". Además, participó en varias obras de Broadway.

Stephen King: uno de los reyes del suspenso

1947 - Nació Stephen Edwin King, quien es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias y algunas de sus obras más destacadas son "El resplandor", "Carrie", "Cementerio de animales", "La milla verde" y "El ciclo del hombre lobo".

"Carrie", una de las grandes obras de King.

Liberación maltesa

1964 - Malta se independizó del Imperio británico después de ser una colonia por casi un siglo y medio. Sin embargo, los británicos permanecieron en su territorio y mantuvieron un control total de los puertos, aeropuertos, correos y emisoras de radio y televisión, hasta 1974 cuando Malta se convirtió en una república para siempre.

Bernardo Houssay: con la capacidad de un Premio Nobel

1971 - Murió Bernardo Houssay, quien fue un médico, biólogo y fisiólogo que se adjudicó el Premio Nobel de Medicina en 1947 (por descubrimientos sobre el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre), y recibió la distinción de doctor honoris causa de la Facultad de Medicina de la Universidad de París.

Luciano Pereyra: de Luján para todo el mundo

1981 - Nació Luciano Pereyra, cantante y compositor que comenzó su carrera desde muy chico y es uno de los más importantes exponentes de nuestra música. Algunos de sus éxitos más importantes son "Soy un inconsciente", "Sólo le pido a Dios", "Perdóname", "Porque aún te amo", "El vestido rojo", "Memorias de una vieja canción" y "Mis noches sin ti".

Luciano encanta con su música.

Otro disco para Kurt Cobain

1993 - La banda estadounidense de rock Nirvana publicó su cuarto álbum de estudio llamado "In Utero" por la compañía discográfica DGC Records. El disco llegó a vender unas 15 millones de copias en todo el mundo y algunas de sus canciones más destacadas son "Heart-Shaped Box", "All Apologies", "Scentless Apprentice" y "Milk It".