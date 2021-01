Lord Byron: Padre de la literatura inglesa

1788 - Nació George Gordon Byron conocido como Lord Byron, quien fue un poeta británico que perteneció al movimiento del romanticismo local, considerado por algunos uno de los mayores poetas en la lengua inglesa. Algunas de sus obras más destacadas fueron "El himno a la belleza intelectual", "El sueño", "El prisionero de Chillón" y "Estancias a Augusta".

Alfred Ramsey: Campeón del mundo

1920 - Nació Alfred Ernest Ramsey, quien fue un futbolista y entrenador británico que dirigió a la selección de fútbol de Inglaterra entre 1963 y 1974, con la que se adjudicó la Copa Mundial de 1966 disputada en su país. Como jugador se desempeñó en Southampton Football Club, Tottenham Hotspur (con el que ganó dos títulos locales) y la selección nacional.

Alfred Ramsey logró el único título para Inglaterra.

Bill Bixby: Mitad Hulk mitad David Banner

1934 - Nació Wilfred Bailey Bixby más conocido como Bill Bixby, quien fue un actor de cine, teatro y televisión estadounidense, que es conocido a nivel mundial por su participación en la serie "Hulk" como el científico David Banner. Otras películas en las que participó fueron "Speedway" e "Irma la dulce".

John Hurt: Protagonista de éxitos

1940 - Nació John Vincent Hurt, quien fue un actor británico que llegó a ser nominado dos veces al Premios Oscar como mejor actor pero no pudo conseguirlo. Algunas de sus películas más destacadas fueron "El hombre elefante", "El expreso de medianoche", "Hércules", "Harry Potter y la piedra filosofal", "Alien, el octavo pasajero" e " Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal".

Linda Blair: Exorcisada por la fama

1959 - Nació Linda Denise Blair, quien es una actriz estadounidense que es mundialmente conocida por su papel de Regan MacNeil, una niña poseída por el demonio, en la película de terror de 1973, "El exorcista". Otras cintas en las cuales participó son "Scream", "Asesinos silenciosos", "Calles salvajes", "Aeropuerto 1975" y "La manera en la que vivimos".

Linda Blair en "El exorcista".

Michael Hutchence: Presencia sobre el escenario

1960 - Nació Michael Kelland John Hutchence, quien fue un cantante australiano que ha sido el líder y vocalista de la banda INXS, con la cual vendió más de 65 millones de discos en todo el mundo. Algunas de sus canciones más destacadas fueron "Never tear us apart", "New sensation", "Suicide blonde", "The original sin", "Mystify" y "Hear that sound".

Steven Adler: Baterista y algo más

1965 - Nació Michael Coletti más conocido como Steven Adler, quien es un batería estadounidense que perteneció por varios años a la banda de rock Guns N'Roses. Con dicho grupo grabó el álbum "Appetite for Destruction", uno de los discos más vendidos de la historia (33 millones de copias) y G N' R Lies para luego seguir con su carrera como solista.

Rogerio Ceni: El arquero goleador

1973 - Nació Rogério Mücke Ceni, quien es un ex futbolista y entrenador brasileño que es actualmente el arquero más goleador en la historia del fútbol, habiendo anotado 65 tantos en su carrera y jugado 1.234 partidos oficiales. Se desempeñó en San Pablo y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa Mundial de 2002 y la Copa Confederaciones.

Rogerio Ceni es el arqueo más goleador de la historia.

Pascual Pérez: Matador sobre el ring

1977 - Murió Pascual Pérez, quien fue un boxeador de peso mosca que llegó a ser ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y campeón mundial (1954-1960), único argentino en alcanzar ambos logros hasta el momento. Libró 92 combates (84 victorias, 7 derrotas y 1 empate), en los cuales ganó 57 peleas por nocaut.

Pascual Pérez fue campeón olímpico y mundial.

Heath Ledger: Demasiado joven para morir

2008 - Murió Heath Andrew Ledger, quien fue un actor de cine y televisión australiano que se adjudicó un Premio Oscar como mejor actor de reparto por su participación en la película "EL caballero de la noche" (2008). Otras cintas en las cuales participó fueron "El patriota", "Secreto en la montaña", "Los hermanos Grimm", "Un cuento de caballero" y "Dos manos".