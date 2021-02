George Washington: padre de la patria... estadounidense

1732 - Nació George Washington, quien fue un militar y político que ha sido el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797. Es considerado uno de los "padres fundadores" de dicha nación junto con John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson y James Madison.

Día de la Antártida

1904 - En la Antártida, nuestro país estableció la Base Orcadas, que fue la primera base permanente en el continente en la cual se izó la bandera argentina. Con la entrada en vigencia de la ley Nº 20.827 publicada en Boletín Oficial 23.043 del 26 de noviembre de 1974 y firmada por el Senado, se instituyó como Día de la Antártida Argentina a esta fecha.

Luis Sandrini: humor ante todo

1905 - Nació Luis Sandrini, quien fue un actor y humorista que es considerado como uno de los más importantes de nuestro país. Algunas de sus películas más destacadas fueron "¡Qué linda es mi familia!", "El profesor tirabombas", " La cigarra no es un bicho", "Me casé con una estrella", "Peluquería de señoras", "Melodías porteñas" y "Los tres berretines".

Luis Sandrini, un grande nuestra escena.

Claudio García Satur: actor de raza

1938 - Nació Claudio García Satur, quien es un actor que tiene una larga trayectoria en nuestro espectáculo, principalmente en televisión y teatro, fue popularmente conocido por su papel protagónico en "Rolando Rivas, taxista", famosa telenovela de la década del '70 y también como “Quique” en "Son de Diez" a principios de los 90.

Niki Lauda: campeón entre las llamas

1949 - Nació Andreas Nikolaus "Niki" Lauda, quien fue un piloto austriaco de automovilismo que llegó a ser Campeón Mundial de Fórmula 1 en 1975, 1977 y 1984, subcampeón en 1976 y cuarto en 1974 y 1978. A lo largo de su carrera pilotó para las escuderías March, BRM, Ferrari, Brabham y McLaren, con 25 victorias y 54 podios, en un total de 177 carreras.

Niki Lauda junto a Alain Prost.

Joaquín Cortés: con la danza en la sangre

1969 - Nació Joaquín Pedraja Reyes más conocido como Joaquín Cortés, quien es un bailarín, director, productor y coreógrafo español que participó en películas como "La flor de mi secreto", "Vaniglia e cioccolato", "Flamenco" y "Gitano". En 1999, la Unesco lo nombró "Artista por la Paz por su contribución a la preservación y promoción del patrimonio folclórico y artístico del pueblo gitano".

James Blunt: una voz particular

1974 - Nació James Hillner Blount más conocido como James Blunt, quien es un cantante británico que se destaca en los géneros de pop rock, soft rock y folk rock. Algunas de sus canciones más destacadas son "You're Beautiful", "Goodbye my lover", "Same mistake", "Monsters", "1973", "Carry you home", "Tears and rain" y "Always hate me".

Drew Barrymore: talento desde pequeña

1975 - Nació Drew Blythe Barrymore, quien es una actriz, directora, modelo, fotógrafa y productora estadounidense que pertenece a uan reconocida familia de artistas. Algunas de sus películas más destacadas son "Los ángeles de Charlie", "ET", "Nunca antes besada", "Scream", "Confesiones de una mente peligrosa" y "Amor en juego".

Drew Barrymore en "ET".

Andy Warhol: el arte en su gran expresión

1987 - Murió Andrew Warhola más conocido como Andy Warhol, quien fue un artista plástico y cineasta estadounidense de pop-art. Warhol adquirió gran fama mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura, notoriedad que vino respaldada por una hábil relación con los medios y por su rol como gurú de la modernidad.

2012 - En la Estación de Once sucedió un accidente ferroviario que dejó 51 muertos y cientos de heridos. El choque se produjo cuando el tren N° 3772, identificado con la chapa 16 de la línea Sarmiento en el momento en que se encontraba llegando a la plataforma N° 2 de la estación terminal, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención.