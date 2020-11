Charles de Gaulle: Al servicio de Francia

1890 - Nació Charles André Joseph Marie de Gaulle, quien fue un militar, estadista y político francés que llegó a ser presidente de su nación entre 1959 y 1969. Dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y ha sido una figura prepronderante en la posterior guerra fría.

De Gaulle lideró la resistencia francesa.

Francisco Moreno: El "primer embajador"

1919 - Murió Francisco Pascacio Moreno, quien fue un científico, naturalista, político, explorador y geógrafo que había sido encomendado por las autoridades nacionales para consolidar la soberanía argentina en la Patagonia y recabar datos para el avance de la ciencias naturales.

Se libera Líbano

1943 - Se produjo la independencia del Líbano que estuvo bajo el dominio francés por casi tres décadas. Se estableció un sistema político único llamado Confesionalismo. Esta nación tiene una población de algo más de 6 millones de habitantes y una superficie de 10.400 kilómetros cuadrados.

Secuestro del cuerpo de Eva Perón

1955 - El jefe de inteligencia militar (SIE) Carlos Eugenio Moori Koenig, ingresó con un grupo de oficiales al edificio de la Confederación General del Trabajo (CGT), le quitó el rosario entrelazado de las manos del cadáver de Eva Perón, tapó el ataúd y se lo llevaron en un camión.

Shemp Howard: Se fue un "chiflado"

1955 - Murió Samuel Horwitz más conocido como Shemp Howard, quien fue un actor y humorista estadounidense que es mundialmente conocido por formar parte de "Los tres chiflados". Algunas películas en las que participó fueron "Noches árabes", "Casa loca", "Gritos de África" y "Jinetes de oro".

Shemp fue una pieza clave en "Los tres chiflados".

Comenzaron los juegos en Australia

1956 - Dieron comienzo los XVI Juegos Olímpicos en la ciudad australiana de Melbourne, con la actuación de 67 naciones de todos los continentes y más de 3.100 atletas que participaron en 17 deportes. El medallero fue liderado por la Unión Soviética con 37 medallas doradas, Estados Unidos 32 y Australia 13.

Jamie Lee Curtis: Herencia de actuación

1958 - Nació Jamie Lee Curtis, quien es una actriz, productora y escritora estadounidense que se adjudicó dos premios Globos de Oro. Algunas de sus películas más destacadas son "Halloween", "Mentiras verdaderas", "La niebla", "Un pez llamado Wanda", "Eternamente joven" y "Decisión extrema".

Jamie Curtis en la última "Halloween".

John Kennedy: Dejo un legado en el mundo

1963 - Murió John Fitzgerald Kennedy, quien fue un político estadounidense que llegó a ser presidente de la nación en el período comprendido entre 1961 y 1963. Además, se desempeñó como senador nacional por el estado de Massachusetts desde 1953 hasta 1960.

Boris Becker: Talento sobre todo

1967 - Nació Boris Franz Becker, quien es un ex tenista profesional alemán que se convirtió en el jugador más joven en ganar el torneo de Wimbledon. Llegó a ser número 1 del ránking en 1991, ganó dos Copas Davis (en 1988 y 1989), cuatro Grand Slams y ha sido campeón olímpico en 1992.

Becker fue el jugador más joven en ganar Wimbledon.

Nuevo disco "beatle"

1968 - La banda de rock and roll británica The Beatles lanzó su décimo álbum de estudio llamado "The Beatles" por parte de la empresa discográfica Apple Records. Algunas de sus canciones más importantes son "Back in the U.R.S.S.", "Revolution 1", "Helter skelter" y "Long, long, long".