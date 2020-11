Boris Karloff: terror en primera persona

1887 - Nació William Henry Pratt más conocido como Boris Karloff, quien fue un actor británico que ha sido famoso por sus papeles en películas de terror, siendo el más famoso el de "el Monstruo de Frankenstein". Otras cintas en las cuales participó fueron "La novia de Frankenstein", "La momia", "Los muertos andan", "Satanás" y "La patrulla perdida".

Boris Karloff en "Frankenstein".

Nació el Deportivo Cali

1912 - En la ciudad colombiana de Santiago de Cali se fundó el primer equipo de fútbol profesional colombiano: El Deportivo Cali, conocido en ese entonces con el nombre de Cali Football Club. Su estadio se llama Deportivo Cali y tiene una capacidad para 41.500 espectadores. además ganó nueve ligas locales y una Copa Colombia.

Deportivo Cali, uno de los grandes de la ciudad.

Franco Nero: un italiano suelto en Hollywood

1941 - Nació Franco Sparanero más conocido como Franco Nero, quien es un actor italiano que es considerado como uno de los más destacados de su nación. Algunas de sus películas más destacadas son "Django", "Los últimos días de Pompeya", "La salamandra", "Duro de matar 2", "Cartas a Julieta", "Campanas rojas", "Colmillo blanco" y "El monje".

Nicolás Maduro: entre fanáticos y detractores

1962 - Nació Nicolás Maduro Moros, quien es un político, diplomático y dirigente sindical venezolano, presidente de Venezuela desde 2013. Además, se desempeñó como ministro de relaciones exteriores entre 2006 y 2012, y vicepresidente de la república desde 2012 al 2013. Hoy sigue al frente del gobierno aunque con un reconocimiento parcial de su mandato.

Nicolás Maduro, actual mandatario venezolano.

Trágico sismo en San Juan

1977 - En la ciudad sanjuanina de Caucete se produjo uno de los terremotos más fuertes que se presentaron en la historia argentina, alcanzando una fuerza de 7,5 grados en la escala Richter. El sismo causó 65 víctimas fatales (aunque autoridades locales estiman que hubo 125 víctimas), destruyó casas y edificios en la región, con énfasis en esta localidad.

Día de la Defensa Civil

1981 - Se conmemora el Día Nacional de la Defensa Civil que fue establecido por decreto Nº 1988/81 del Poder Ejecutivo Nacional. El propósito es alentar a la ciudadanía a la realización de acciones altruistas que preserven el patrimonio nacional, donde se homenajea a esta institución gubernamental, organizada en los niveles, nacional, provincial y municipal.

Klaus Kinski: último acto

1991 - Murió Nikolaus Nakszynski más conocido como Klaus Kinski, quien fue un actor alemán y considerado como uno de los más importantes de la historia de aquella nación. Algunas de sus cintas más destacadas fueron "Nosferatu, fantasma de la noche", "Cobra verde", "Doctor Zhivago", "Yo soy la revolución" y "El conde Drácula".

Miley Cyrus: pasión juvenil

1992 - Nació Destiny Hope Cyrus más conocida como Miley Ray Cyrus, quien es una actriz y cantante estadounidense que es considerada como una de las más exitosas de la actualidad. Algunas de sus canciones más destacadas son "Can't Be Tamed", "Party in the USA", "Wrecking Ball", "7 Things", "Send It On", "Just Stand Up!" y "Who Owns My Heart".

Cyrus, una estrella del momento.

Nuevo disco de Gun's and Roses

1993 - La banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses publicó su quinto álbum de estudio llamado "The Spaghetti Incident?" por parte de la empresa discográfica Geffen Records. Algunos de sus temas más conocidos son "Since I Don't Have You", "Down on the Farm", "Ain't It Fun", "Hair of the Dog" y "Human Being".

Larry Hagman: el malvado J.R.

2012 - Murió Larry Martin Hagman, quien fue un actor de cine y televisión estadounidense que alcanzó fama mundial con los personajes de J.R. Ewing en la serie "Dallas" y del Capitán Anthony Nelson en la serie "Mi bella genio". Participó en películas como "Ensign Pulver", "Fail-Safe", "The Eagle Has Landed", "El Tercer Gemelo" y "Primary Colors".