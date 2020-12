Celebración de la Navidad

354 - El papa Liberio decretó este día como la fiesta del nacimiento de Jesús de Nazaret (aunque no está confirmada de manera documental), por lo que esta fecha se celebra la Navidad en el mundo por parte de los millones de católicos. Se cree que la elección se debió al inicio de las tradicionales celebraciones paganas del Solsticio de Invierno.

Fundación de Natal

1599 - En Brasil se fundó la localidad de Natal por parte de los portugueses y fue ocupada por un tiempo por colonos neerlandeses. La ciudad tiene una superficie de 170 kilómetros cuadrados y una población de algo más de 850 mil habitantes. Su economía se basa en el turismo, y la actividad portuaria y comercial que tiene la región norteña.

Natal, un bello paraíso en Brasil.

Nació San Salvador

1889 - En la provincia de Entre Ríos se fundó la ciudad de San Salvador por parte de Miguel Pedro Atanasio Malarín, y que es el actual centro industrial del arroz nacional. Tiene una superficie total de 7 kilómetros cuadrados y una población de casi 14 mil habitantes. También se destaca la cosecha de maíz, sorgo y soja, entre otros cereales.

Isaac Newton: El hombre de la gravedad

1642 - Nació Isaac Newton, quien fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés que es autor de los "Philosophiæ naturalis principia mathematica", más conocidos como los "Principia", donde describió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre.

Humphrey Bogart: Dueño de éxitos

1899 - Nació Humphrey Deforest Bogart, quien fue un actor de cine y teatro estadounidense que es considerado como uno de los símbolos del cine mundial. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Casablanca", "El motín del Caine", "La condesa descalza", "La burla del diablo", "Sabrina", "Amarga victoria", "El tesoro de Sierra Madre" y "Siroco".

Humphrey Bogart en "Casablanca".

Annie Lennox: Showoman sobre el escenario

1954 - Nació Annie Lennox, quien es una cantante y activista escocesa que formó la banda de pop Eurythmics en la década de 1980 para luego continuar con su carrera como solista. Algunos de sus temas más destacados son "Sweet Dreams (Are Made of This)", "Here Comes the Rain Again", "Walking on Broken Glass" y "A White Shade of Pale".

Charles Chaplin: Adiós a la magia

1977 - Murió Charles Spencer Chaplin, quien fue un actor, productor, compositor, director, escritor y cineasta británico que adquirió gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Tiempos modernos", "El gran dictador", "La quimera del oro" y "Luces de la ciudad".

Chaplin fue un ícono del cine mudo.

Dean Martin. Se apagó una gran voz

1995 - Murió Dino Paul Crocetti más conocido como Dean Martin, quien fue un actor, cómico y cantante estadounidense que ha sido miembro del "Rat Pack", conformado por los célebres artistas Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop y Peter Lawford. Algunas de sus películas destacadas fueron "That 's my boy", "El rey del circo" y "Loco por Anita".

Zully Moreno: Un ángel se fue al cielo

1999 - Murió Zulema Esther González Borbón más conocida como Zully Moreno, quien fue una actriz argentina que formó parte de la época dorada de nuestro cine. Algunas de sus cintas más importantes fueron "Dios se lo pague", "Los martes, orquídeas", "La mujer de las camelias", "Fantasmas en Buenos Aires", "La indeseable" y "Me casé con una estrella".

Zully Moreno marcó una época dorada en nuestro cine.

George Michael: Otro grande que se fue de gira

2016 - Murió Georgios Kyriacos Panayiotou más conocido como George Michael, quien fue un cantante, productor y compositor británico que ganó numerosos premios musicales a lo largo de su carrera. Algunas de sus canciones más destacadas fueron "Careless Whisper", "A Different Corner", "I Want Your Sex", "Freedom" y "Praying for Time".