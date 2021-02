José de San Martín: el padre de la patria

1778 - Nació José Francisco de San Martín y Matorras, quien fue un militar y político que además fue uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú. Sus estudios en milicia en Europa le permitieron aplicar sus estrategias y lograr importantes victorias o mismo el heroico cruce de Los Andes para la liberación de otras dos naciones.

Pierre Renoir: impresionismo francés

1841 - Nació Pierre-Auguste Renoir, quien fue un pintor impresionista francés que se interesó por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes, inspirados a menudo en pinturas clásicas renacentistas y barrocas. Algunas de sus obras más importantes son "Almuerzo de remeros", "Las grandes bañistas", "Baile en el Moulin de la Galette" y "El columpio".

Enrico Caruso: un canto a la ópera

1873 - Nació Enrico Caruso, quien fue un cantante y tenor italiano muy popular en cualquier género durante los años 1920, y su gran éxito de ventas y particular voz, aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa, lo convirtieron en el más famoso cantante de ópera de todo el siglo XX. "Carmen" y "Otello" forman parte de su repertorio.

Fundación de Esquel

1906 - Se fundó la localidad chubutense de Esquel por parte de Medardo Morelli que ya contaba con una colonia de inmigrantes galeses. La localidad tiene una superficie de más de 1.100 kilómetros cuadrados y una población de casi 33 mil habitantes. Su economía se basa en la actividad de la ganadería, la silvicultura, y el turismo.

Esquel, una belleza de nuestro sur.

George Harrison: un pilar "beatle"

1943 - Nació George Harrison, quien fue un guitarrista, productor, actor, activista y cantante británico que formó parte de la banda de rock "The Beatles". Algunas de sus canciones escritas para el grupo fueron "Here comes the sun", "Within you without you", "Old brown shoe", "Taxman" y "Something".

George Harrison junto a Paul McArtney.

Néstor Kirchner: el presidente que "vino del sur"

1950 - Nació Néstor Carlos Kirchner, quien fue un un abogado y político que llegó a ser presidente de la Nación Argentina entre 2003 y 2007. También se desempeñó como gobernador de la provincia de Santa Cruz entre 1991 y 2003, y fue diputado por la provincia de Buenos Aires desde 2009 hasta su fallecimiento.

Néstor Kirchner fue presidente de 2003 a 2007.

Primeros Juegos Panamericanos

1951 - En la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la nación, Juan Domingo Perón, inauguró los primeros Juegos Panamericanos. La competencia contó con la presencia de 21 naciones del continente y más de 2.500 atletas. La apertura tuvo lugar en el estadio de Racing Club y tuvo una duración hasta el 9 de marzo.

Tragedia en Tucumán

1978 - Se registró en la localidad tucumana de Sa Pereira la segunda mayor tragedia ferroviaria del país, que dejó un saldo de 55 muertos y 56 heridos de diversa gravedad. El mismo se produjo entre una formación de pasajeros del Ferrocarril Mitre y un camión en el paso a nivel entre la RN 19 y el ramal ferroviario Rosario-Tucumán.

Hubo 55 muertos en Tucumán.

Norberto Napolitano: el "Carpo" se fue de gira

2005 - Murió Norberto Aníbal Napolitano más conocido como “Pappo”, quien fue un cantante, guitarrista, músico y compositor que es considerado como uno de los grandes exponente del rock nacional. Algunas de sus canciones más destacadas fueron “Juntos a la par”, “Ruta 66”, “Quizás mañana” y “Ella es un ángel”.

Paco de Lucía: esa guitarra mágica

2014 - Murió Francisco Sánchez Gómez más conocido como Paco de Lucía, quien fue un guitarrista y compositor español que es considerado como el mejor guitarrista de flamenco contemporáneo y uno de los más virtuosos del instrumento a nivel mundial. Recibió dos premios Grammy latinos por sus álbumes Cositas buenas (2004) y En vivo Conciertos España (2010).