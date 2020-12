José María Gutiérrez: vida dedicada a la política

1903 - Murió José María Gutiérrez, quien fue un educador, editor y político que llegó a ser Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación durante las presidencias de Nicolás Avellaneda y Carlos Pellegrini. Además, se desempeñó como diputado nacional durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y fue secretario de Bartolomé Mitre.

¡Arrancó el París-Dakar!

1978 - Se realizó el primer Rally París Dakar de la historia, consistente en una competencia de rally considerada la más dura, peligrosa y famosa a nivel mundial. La idea era realizarlo anualmente en los primeros días del año y el destino sería Dakar, capital de Senegal. Hasta 2008 se llevó a cabo siempre saliendo desde París, pero luego se trasladó a Sudamérica.

Estreno de una película "Beatle"

1967 - En la cadena británica BBC se estrenó la película "Magical Mystery Tour", que fuera protagonizada por la banda de rock The Beatles. La cinta no tuvo un libreto definido, por lo que se procedió a una colección de ideas escritas a mano, sketches y situaciones improvisadas, a lo que Paul McCartney le llamó "Scrupt", en alusión a su naturaleza.

Imperio Argentina: actriz por excelencia

1910 - Nació Magdalena Nile del Río más conocida como Imperio Argentina, quien fue una actriz, bailarina y cantante que formó parte de la época dorada del cine nacional. Algunas de sus películas más importantes fueron "Melodía de Arrabal", "Corazones sin rumbo", "La canción de Aixa", "La maja de los cantares" y "Con el viento solano".

Víctor Hugo Morales: relatando historias en el verde césped

1947 - Nació Víctor Hugo Morales, quien es un periodista, escritor, relator deportivo y conductor uruguayo que es conocido como uno de los mejores relatores de la historia de nuestro país. En su vasta trayectoria trabajó en radios Continental, AM 750, Nacional y Somor Radio, y en televisión en "Polémica en el fútbol" y "El espejo".

Bahiano: representante del reggae

1962 - Nació Fernando Javier Luis Hortal más conocido como "Bahiano'', quien es un cantautor y conductor de radio y televisión además de haber sido el líder, cantante, letrista y compositor de la banda de reggae y rock nacional "Los Pericos". Algunos de sus temas más conocidos son "Mucha experiencia", "El ritual de la banana" y "Hacé lo que quieras".

Luego de Los Pericos, Bahiano inció una carrera como solista.

Lars Ulrich: pieza "metálica"

1963 - Nació Lars Ulrich, quien es un baterista danés perteneciente a la banda de rock estadounidense Metallica. Algunas de las canciones más importantes del grupo son "Enter sandman", "Master of Puppets", "Whiplash", "Sad but true", "The unforgiven", "Nothing else matters", "One", "Seek & Destroy", "Creeping Death" y "Fuel".

Ulrich, la "bata" de Metallica.

Marcelo Ríos: el "Chino" que llegó a ser número uno

1975 - Nació Marcelo Andrés Ríos, quien es un ex tenista profesional chileno que llegó a ser número uno del ranking mundial en 1998 pero con la particularidad de nunca haber obtenido un título de Grand Slam. A lo largo de su carrera obtuvo 18 títulos de la ATP, entre los cuales se destaca Indian Wells, Miami, Roma, Hamburgo y Montecarlo.

Hugo Lloris: guardián de Francia

1986 - Nació Hugo Hadrien Dominique Lloris, quien es un futbolista francés que como jugador se desempeñó en Niza, Olympique de Lyon, Tottenham y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa del mundo de 2018 en Rusia. Además, el guardameta ganó dos títulos locales con el Olympique de Lyon.

Hugo Lloris, campeón del último Mundial con Francia.

Guillermo Stábile: las redes, de luto

1966 - Murió Guillermo Antonio Stábile, quien fue un futbolista y director técnico que como jugador se desempeñó en Sportivo Metán, Huracán, Genoa, Napoli, Red Star Saint-Ouen de Francia y la selección nacional, con la que ganó seis Copas América y una Torneo Panamericano como entrenador de la misma, además de ser subcampeón mundial en 1930.