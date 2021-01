Douglas McArthur: estrategia en el Pacífico

1880 - Nació Douglas MacArthur, quien fue un militar estadounidense que actuó como comandante supremo aliado en el Frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Además, lideró las fuerzas de las Naciones Unidas en el conflicto entre las dos Coreas en 1950. Es el militar estadounidense más condecorado de la historia.

José Gabriel Brochero: el "cura" gaucho

1914 - Murió José Gabriel del Rosario Brochero, quien fue un presbítero católico que ha sido denominado en nuestro país como el "cura gaucho". Brochero fue beatificado en una ceremonia que se llevó a cabo en la localidad cordobesa de Vila Cura Brochero en 2013 durante el papado de Francisco. En 2016 fue canonizado por el propio Sumo Pontífice.

José Gabriel Brochero fue canonizado en 2016.

Nicolae Ceausescu: dictadura rumana

1918 - Nació Nicolae Ceausescu, quien fue un político comunista, presidente y dictador rumano que gobernó dicho país entre 1967 y 1989. La primera década de su gobierno estuvo marcada por una apertura hacia Europa Occidental y Estados Unidos, pero en la segunda el mismo se volvió más represivo y violento.

Paul Newman: galán y dureza estadounidense

1925 - Nació Paul Leonard Newman, quien fue un actor, director y productor estadounidense que ganó dos Premios Oscar, uno en 1986 como mejor actor por "El color del dinero" y otro honorífico en 1985. Otras cintas en las cuales se destacó fueron "Camino a la perdición", "El buscavidas" y "Hud".

Newman, uno de los galanes de Hollywood.

Miguel Mateos: valuarte del rock nacional

1954 - Nació Miguel Angel Mateos Sorrentino, quien es un cantante y músico de rock que es considerado como uno de los más emblemáticos de nuestro país. Algunas de sus canciones más importantes son "Obsesión", "Tirá para arriba", "En la cocina huevos", "Mensajes", "Beso francés", "Perdiendo el control" y "Sellado por un beso".

Eddie Van Halen: corazón rockero

1955 - Nació Edward Lodewijk Van Halen más conocido como Eddie Van Halen, quien fue un músico neerlandés que ha sido el guitarrista y miembro fundador del grupo de hard rock Van Halen. Algunas de sus canciones más importantes son "Jump", "Eruption", "Dance the night away", "Hot for teacher", "Spanish fly" y "Panama".

Edgardo Bauza: para todos el "Patón"

1958 - Nació Edgardo Bauza, quien es un ex futbolista y entrenador que se desempeñó en Rosario Central, Junior de Barranquilla, Independiente, Tiburones Rojos de Veracruz y la selección nacional. Como jugador ganó dos títulos con el "canalla" y como técnico se adjudicó la Copa Libertadores de América con San Lorenzo y Liga de Quito.

Oscar Ruggeri: ¡Tú has ganado todo!

1962 - Nació Oscar Alfredo Ruggieri, quien es un ex futbolista, comentarista y entrenador que se desempeñó en Boca, River, San Lorenzo, Lanús, Real Madrid, Ancona, Logroñés, Vélez, América de México y la selección nacional con la que ganó la Copa Mundial de 1986, dos Copas América y una Confederaciones.

José Mourinho: carisma en la dirección técnica

1963 - Nació José Mario Dos Santos Mourinho Félix, quien es un entrenador portugués que tiene la particularidad de no ser jugador de campo profesional. Se adjudicó como técnico dos Ligas de Campeones con Porto e Inter de Milán, dos Ligas de Europa con Manchester United y Porto, y ocho ligas locales con varios conjuntos.

José Mourinho, presencia en el banco.

Kobe Bryant: el último baile

2020 - Murió Kobe Bean Bryant, quien fue un basquetbolista estadounidense que disputó veinte temporadas en la NBA, todas en Los Angeles Lakers. Con esta franquicia ganó varios títulos (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010). Además, se quedó con dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012.