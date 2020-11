Facundo Quiroga: emergió un caudillo

1788 - Nació Juan Facundo Quiroga, quien fue un caudillo, polìtico, militar y gobernador de la provincia de La Rioja durante la primera mitad del siglo XIX. Perteneció a los ideales federales y logró gran apoyo en su momento de regiones como Mendoza, San juan, Tucumán y san Luis, entre otras.

Facundo Quiroga, uno de los caudillos de nuestra historia.

Nació el "cervecero"

1887 - Se fundó el Quilmes Athletic Club en la ciudad homónima bonaerense por parte de ciudadanos británicos. En la era profesional disputó 32 temporadas en la Primera División, y se destaca el año 1978 en el cual se consagró campeón de dicha categoría. Llegó a disputar 14 partidos en la Copa Libertadores.

Quilmes, uno de los primer clubes que se fundaron en Argentina.

Duilio Marzio: actor de raza

1923 - Nació Duilio Bruno Perruccio La Stella más conocido como Duilio Marzio, quien fue un actor de vasta trayectoria y éxito sobre todo en las décadas de 1950, 1960 y 1970. Algunas de sus películas más destacadas fueron "El jefe", "En la ardiente oscuridad", "La caída" y "Paula la cautiva".

Bruce Lee: la huella del "dragón"

1940 - Nació Lee Jun-Fan más conocido como Bruce Lee, quien fue un actor, cineasta, filósofo, escritor y artista marcial estadounidense que es considerado como uno de los más influyentes en este tipo de género. Algunas de sus películas más destacadas fueron "El juego de la muerte" y "El gran jefe".

Bruce Lee popularizó las artes marciales.

Jimi Hendrix: el rey de la guitarra

1942 - Nació James Marshall Hendrix más conocido como Jimi Hendrix, quien fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense que es considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia. Algunas de sus canciones más importantes fueron "Hey Joe", "Purple Haze" y "The Wind cries Mary".

Roberto Mancini: talento italiano

1964 - Nació Roberto Mancini, quien es un ex futbolista y entrenador italiano que como jugador se desempeñó en Bologna, Sampdoria, Lazio, Leicester City y la selección nacional. Como entrenador lo hizo en Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray, Zenit y la selección de Italia.

Atentado en Colombia

1989 - El vuelo 203 de la línea aérea colombiana Avianca explotó en pleno vuelo (producto de una bomba instalada en el mismo) sobre el municipio de Soacha, dejando un saldo de 110 personas muertas. El Boeing 727-21 había despegado del Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá e iba hacia la localidad de Cali.

Una de las peores tragedias aéreas de Colombia.

Menchu Quesada: trayectoria y calidad

2005 - Murió Carmen Quesada más conocida como Menchu Quesada, quien fue una actriz de vasta trayectoria en nuestro espectáculo. Algunas de sus películas más importantes fueron "La muchachada de a bordo", "El picnic de los Campanelli", "Los fierecillos se divierten" y "La mamá de la novia".

Nuevo disco de Bon Jovi

2012 - El grupo de rock estadounidense Bon Jovi publicó su segundo álbum en vivo llamado "Inside out" por parte de la compañía discográfica Island Records. Algunas de sus canciones más destacadas son "You give love a bad name", "Wanted dead or alive", "Keep the faith" y "Born to be my baby".

Argentina ganó la "ensaladera"

2016 - El equipo argentino de tenis se consagró campeón de la Copa Davis por primera vez en su historia, al vencer en la final a Croacia por 3 a 2 en condición de visitante. En su camino para lograr la "ensaladera" derrotó a Polonia, Italia y Gran Bretaña, todos en calidad de visitante también.