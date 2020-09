El "decano" abrió sus ojos

1902 - Se fundó el Club Atlético Tucumán por Agenor Albornoz, quien fue el primer presidente de la institución. El Estadio Monumental José Fierro tiene una capacidad para más de 35 mil espectadores, y si bien actualmente está en Primera División, gran parte de su historia lo hizo en categorías del ascenso.

San Martín nació en San Juan

1907 - En la capital sanjuanina se fundó el Club Atlético San Martín, cuyo estadio se llama Ingeniero Hilario Sánchez y tiene una capacidad para 25 mil personas. Ha jugado ocho temporadas en la Primera División, y el resto de su historia lo transitó en torneo regionales o del ascenso del interior.

San Martín, símbolo de San Juan.

Arrancó la línea 59

1928 - En la ciudad de Buenos Aires se fundó la línea 59 de colectivos, la cual es la más antigua y una de las más tradicionales de la capital nacional. Su cabecera está ubicada en el barrio de Barracas y su punto de finalización es en el partido bonaerense de Vicente López.

En defensa del trabajador

1930 - Se creó la Confederación General del Trabajo de la República Argentina ( CGT) por parte de un acuerdo llevado adelante por socialistas, sindicalistas revolucionarios, comunistas e independientes que buscaron generar una central sindical unitaria y plural. El primer secretario general fue Luis Cerutti.

La emblemática sede de la calle Azopardo.

José Sacristán: Magia española sobre el escenario

1937 - Nació José María Sacristán Turiégano, quien es un actor de cine, teatro y televisión español que es uno de los más destacados de su país. Algunas de sus cintas más destacadas son "Un hombre llamado Flor de otoño", "El muerto y ser feliz", "Un lugar en el mundo" y "Asignatura pendiente".

Sacristán, la prestancia de una estrella de cine.

Héctor Scotta: Para los amigos, el "Gringo"

1950 - Nació Héctor Horacio Scotta Guigo, quien es un ex futbolista que tiene el récord total de goles en una sola temporada en el fútbol argentino. Se desempeñó en clubes como San Lorenzo, Unión, Ferro, Boca, Armenio, All Boys, Sevilla, Chicago, Villa Dálmine, San Miguel y la selección nacional.

Gwyneth Paltrow: Estrella dorada de Hollywood

1972 - Nació Gwyneth Kate Paltrow, quien es una actriz y cantante estadounidense que ganó diversos premios, entre ellos el Oscar como mejor actriz en la película "Shakespeare enamorado" de 1999. Otras cintas en las cuales se destacó fueron " Iron man", "The Avengers" y "Amor ciego".

Paltrow ganó un Premio Oscar por "Shakespeare apasionado".

Francesco Totti: Emperador de Roma

1976 - Nació Francesco Totti, quien es un ex futbolista y representante de jugadores italiano que se destaca por haber jugado toda su carrera en el equipo de la Roma. Con el conjunto de la capital italiana ganó un Scudetto, dos Copas Italia y dos Supercopa. Con la selección se adjudicó el Mundial de 2006.

Nuevo disco para Avril Lavigne...

1984 - Nació Avril Ramona Lavigne, quien es una cantante, compositora, diseñadora, productora y actriz canadiense. Ha vendido hasta el momento unos 47 millones de discos en todo el mundo. Algunos de sus temas más destacados son "Girlfriend", "Complicated" y "I am with you".

...y también para Chayanne

2005 - El cantante puertorriqueño Chayanne sacó a la venta su undécimo álbum de estudio llamado "Cautivo", que ha sido lanzado por los sellos discográficos Columbia Records y Sony BMG Norte. Algunas de sus canciones más destacadas son "No te preocupes por mi" y "No sé por qué".