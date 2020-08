Nace una ciudad tucumana

1754 - El gobernador español Felipe Antonio de Alurralde fundó la ciudad tucumana de Monteros, y sus primeros habitantes fueron pobladores de la antigua Ibatín, primera fundación de San Miguel de Tucumán. Tiene una población de más de 23 mil habitantes y su economía se basa en el cultivo de la caña de azúcar.

El "Archivo" nacional

1821 - El gobernador de Buenos Aires en aquella época, Martín Rodríguez, fundó el "Archivo General de la provincia de Buenos Aires" hoy conocido como el Archivo General de la Nación (AGN). El sitio alberga colecciones documentales escritas, visuales y sonoras que se remontan a la época colonial.

Fidel Pintos: el humor ante todo

1905 - Nació Fidel Pintos, quien fue un actor y humorista de cine y televisión, que es considerado como uno de los mejores de la comicidad nacional. Algunas de sus películas más recordadas son "Los vampiros los prefieren gorditos", "La cigarra está que arde" y "Quiero llenarme de ti".

Pintos, uno de los primeros capocómicos.

Angel Rojas: goles son amores

1944 - Nació Ángel Clemente Rojas, quien es un ex futbolista que se desempeñó en equipos como Boca, Racing, Chicago, Deportivo Municipal de Perú, Lanús, Argentino de Quilmes y la selección nacional. En el "xeneize" ganó cinco títulos locales y convirtió 79 goles.

"Rojitas", ídolo de Boca Juniors.

Derechos para los abuelos

1948 - El presidente de la nación argentina en ese entonces, Juan Domingo Perón, proclamó esta fecha como la de los "Derechos de la Ancianidad", que se incluyeron en la Reforma Constitucional de 1949. Es por eso que desde ese momento se celebrar dicho día en nuestro país.

Ricardo Ibarra: remar hacia la gloria

1950 - Nació Ricardo Daniel Ibarra, quien fue un remero que es considerado como uno de los mejores de nuestro país. Tres veces fue campeón panamericano (1975, 1979 y 1983) y también participó en tres Juegos Olímpicos (1972, 1976 y 1984), donde se ubicó quinto como mejor posición.

Shania Twain: esa bella voz del pop

1965 - Nació Eilleen Regina Edwards, más conocida como Shania Twain, quien es una cantante y actriz estadounidense destacada en el género del rock, pop y country. Algunas de sus canciones más importantes son "Any man of mine", "You are still the one", "From this moment on" y "Man! I feel like a woman".

René Higuita: "Loco lindo" en el arco

1966 - Nació José René Higuita Zapata, quien es un ex futbolista y entrenador colombiano que fue un influyente en varios arqueros que lo siguieron. Jugó en Nacional de Medellín, Millonarios, Independiente de Medellín y la selección nacional. Con el "verdolaga" ganó cinco títulos (una Copa Libertadores).

El "escorpión", su obra de arte.

Doblete dorado

2004 - Se produjo un día dorado para el deporte nacional, ya que las delegaciones de básquetbol y fútbol lograron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. El básquet derrotó en la final a Italia por 84 a 69 y el fútbol a Paraguay por 1 a 0 con gol de Carlos Tévez.

Juan Gabriel: una gira por el cielo

2016 - Murió Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, quien fue un cantante, productor, actor y filántropo mexicano que se destacó en géneros como la ranchera, bolero, pop y balada, entre otros. Algunas de sus canciones más destacadas son "No se ha dado cuenta" y "Dónde".