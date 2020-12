¡Que la inocencia te valga!

Se conmemora el "Día de los Inocentes" que tiene más de mil años de historia y comenzó como la fiesta católica de los "Niños inocentes", en conmemoración de la matanza de todos los niños menores de dos años, que fuera ordenada por Herodes al enterarse de que había nació el Mesías (Jesús).

Histórica inauguración en Inglaterra

1065 - Se inauguró la Abadía de Westminster en Reino Unido, tras ser construida entre 1045 y 1050 por Eduardo el Confesor, aunque como su estilo es románico, ha sido ayudado por los monjes benedictinos. En este sitio se casaron el Príncipe Carlos y Lady Di, y su hijo Guillermo de Gales con Catherine Middleton.

La nobleza suele casarse en este sitio.

Trágico terremoto en Italia

1908 - En las ciudades italianas de Sicilia y Calabria se produjo un terremoto con una magnitud de 7,1 en la Escala de Richter. En tanto, las localidades de Messina y Reggio de Calabria se vieron casi destruidas y los datos indicaron que murieron entre 75 y 200 mil personas en toda la región.

Edgar Vivar: "Ñoño" o el "señor Barriga"

1944 - Nació Édgar Ángel Vivar Villanueva, quien es un actor, médico y comediante mexicano que es conocido por sus personajes de "Ñoño", "El señor Barriga" y "Botija" en la popular serie "Chespirito". Algunas películas en las que se destacó fueron "La mano de Satán" y "Amor a la deriva".

Un clásico: el señor Barriga.

Juan María Traverso: un "loco" sobre la pista

1950 - Nació Juan María Traverso, quien es un ex piloto de automovilismo que es considerado como uno de los mejores de la historia de dicho deporte en nuestro país. En sus 34 años de trayectoria, se adjudicó 16 campeonatos y 7 subcampeonatos tras competir en diversas categorías nacionales.

Richard Clayderman: talento sobre el piano

1953 - Nació Richard Clayderman, quien es un pianista francés especializado en música ligera y que alcanzó gran éxito en todo el mundo. Ha llegado a vender más de 70 millones de discos, le fueron otorgados cientos de discos de oro y platino y realizó unos 600 conciertos en todo el mundo.

Juan Antonio de Benedictis: vida vertiginosa

1954 - Nació Juan Antonio de Benedictis, quien es ex piloto de automovilismo que es reconocido en nuestro país por ser un animador del Turismo Carretera, categoría en la cual logró tres subcampeonatos: 1986, 1993 y 1994, posiciones logradas al volante de las marcas Dodge y Ford.

Denzel Washington: joya de Hollywood

1954 - Nació Denzel Hayes Washington, quien es un actor y director de cine estadounidense que obtuvo dos Premios Oscar como mejor actor de reparto en "Glory" (1990) y como mejor actor en "Training day" (2002). Otras cintas en las cuales se destacó son "Malcolm X", "Flight", "Fences" y "Cry Freedom".

Denzel Washington junto a Tom Hanks en "Filadelfia".

Patrick Rafter: mezcla de locura y potencial tenístico

1972 - Nació Patrick Rafter, quien es un ex tenista profesional australiano que llegó a ser número uno del ranking mundial por solo una semana en 1999. Se adjudicó once títulos en su carrera profesional, de los cuales se destacan dos Abiertos de Estados Unidos y una Copa Davis en 1999.

Rafter tuvo buenas performances en su carrera.

Sienna Miller: mujer orquesta

1981 - Nació Sienna Rose Miller, quien es una actriz, modelo y diseñadora de moda estadounidense que recibió diversos premios. Algunas de sus películas más destacadas son "Casanova", "Misterios de Pittsburgh", "Just like a woman", "The burning woman" y The private life of a modern woman".