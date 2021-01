Carlomagno: fin de un imperio

814 - Murió Carlomagno, quien fue un rey de los francos (desde 768 a 774), nominal de los lombardos (774 a 800) y Emperador gobernante del Imperio romano desde el 800 a 814. Carlomagno es considerado no sólo como el fundador de las monarquías francesa y alemana, sino también como "el padre de Europa".

José Martí: voz revolucionaria de Cuba

1853 - Nació José Julián Marti Pérez, quien fue un escritor, periodista, filósofo y político cubano que también creó el Partido Revolucionario Cubano. Entre sus obras literarias más importantes se encuentran "Flores del destierro", "Versos sencillos", "Versos libres", "Amistad funesta", "El juegon de pelota de pies" y "Amor con amor se paga".

Greg Popovich: padre de la criatura

1949 - Nació Greg Popovich, quien es un entrenador estadounidense de básquetbol que ha sido el técnico en la mayor parte de su carrera en la franquicia San Antonio Spurs, aunque tuvo colaboración también en Golden State Warriors y la selección nacional.En los Spurs se adjudicó cinto títulos de la NBA.

Greg Popovich y su gran pupilo, Emanuel Ginóbili.

Nicolas Sarkozy: con acento francés

1955 - Nació Nicolas Paul Stephane Sarkozy de Nagy-Bocsa quien es un político francés que llegó a ser presidente de su nación entre 2007 y 2012. También se desempeñó como ministro de Presupuesto, Economía y del Interior en diversos períodos. Ha sido Diputado a la Asamblea Nacional Copríncipe de Andorra.

Benito Quinquela Martín: pintando a La Boca

1977 - Murió Benito Juan Martín más conocido como Benito Quinquela Martín, quien fue un pintor considerado como uno de los más importantes de nuestro país. Algunas de sus obras más destacadas fueron "Dia de sol en la Boca", "Buque en reparaciones", "Rincón del Riachuelo", "Escena del trabajo", "A pleno sol" y "Tormenta en el astillero".

El arte de Benito Quinquela Martín.

Gianluigi Buffon: manos de acero

1978 - Nació Gianluigi Buffon, quien es un futbolista italiano que se desempeñó en Juventus, Parma, Paris Saint Germain y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa Mundial de 2006 jugada en Alemania. También ganó diez torneos locales con la "Vecchia signora" y una liga con el conjunto francés.

Elijad Wood: Talento y futuro

1981 - Nació Elijah Jordan Wood, quien es un actor de cine y televisión estadounidense que es mundialmente conocido por su personaje de Frodo Bolsón en la dage de "El señor de los anillos". Otras cintas en las que participó son "Eternamente joven", "Impacto profundo", "Los crímenes de Oxford" y "Policías corruptos".

Frodo Bolson, su gran personaje.

Un tema que quedó en la historia

1985 - Se grabó en A&M Recording Studios de la ciudad de Los Ángeles, el tema musical "We are the world" por parte de artistas como Michael Jackson, Lionel Richie, Diana Ross, Tina Turner, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles, Billy Joel, Stevie Wonder y Cindy Lauper, canción que buscó ayudar con recaudación a los niños de África.

Tragedia en Cabo Cañaveral

1986 - A poco más de un minuto de ser lanzado desde Cabo Cañaveral y con siete astronautas a bordo, explotó el transbordador espacial Challenger y sus restos cayeron al océano Atlántico. Las víctimas eran Francis Scobee, Michael Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis, Judith Resnik y Christa McAuliffe.

Maluma: de Colombia para el mundo

1994 - Nació Juan Luis Lomdoño Arias más conocido como Maluma, quien es un cantante colombiano de los géneros de reguetón, pop y trap latino. Algunas de sus canciones más importantes son "Obsesión", "Farandulera", "Carnaval", "La temperatura", "Borró cassette", "Sin contrato", "El perdedor" y "Desde esa noche".