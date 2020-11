El "culé" llegó a la vida

1899 - Un grupo de aficionados se agrupó junto al suizo Hans Gamper y fundó el Club Barcelona de España, el cual es considerado como uno de los más importantes del país. Se adjudicó 26 ligas locales, 30 Copas del Rey, 13 Supercopas de España, 5 Ligas de Campeones, 3 Mundiales de clubes, etc.

Nació el Gimnasia "salteño"

1902 - Se fundó en la ciudad de Salta el club Gimnasia y Tiro por parte de un grupo de ciudadanos que eligieron como primer presidente de la institución a Francisco Alsina. Llegó a disputar cuatro temporadas en la Primera División, y su estadio se llama El Gigante del Norte con capacidad para 25 mil espectadores.

Juan Alberto Badía: Imagen de radio...y conducción

1946 - Nació Juan Alberto Ramón Badía, quien fue un conductor de televisión y locutor de radio que es considerado como uno de los más importantes de nuestro país. Algunos de sus programas destacados fueron "Badía y Compañía", "Imagen de radio", "Corazón corazón" y "Estudio País 24".

Juan Badía marcó una época en la conducción.

Silvio Rodríguez: Representante de la trova cubana

1946 - Nació Silvio Rodriguez Domínguez, quien es un cantante, autor y guitarrista cubano que ha sido un pilar influyente de la Nueva Trova. Algunas de sus canciones más recordadas son "Sueño del colgado y la tierra", "Debajo del cañón", "La leyenda el águila", "Treinta años" y "Tu beso".

Primer álbum de Almendra

1969 - El grupo de rock nacional Almendra (liderado por Luis Alberto Spinetta) lanzó su primer disco de estudio llamado "Almendra" por parte de la empresa discográfica Sony Music. Algunos de sus temas más importantes son "Muchacha (ojos de papel)", "Figuración", "Laura va" y "Ana no duerme".

Natalie Wood: Perfume de mujer

1981 - Murió Natalia Nikolaevna Zakharenko más conocida como Natalie Wood, quien fue una actriz estadounidense que comenzó su carrera desde niña. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Rebelde sin causa", "Esplendor en el césped", "Milagro en la calle 34" y "El candidato".

Natalie Wood junto a James Dean en "Rebelde sin causa".

Fin del conflicto por el Canal de Beagle

1984 - Argentina y Chile firmaron el Tratado de Paz y Amistad en la Ciudad del Vaticano por los ministros de Relaciones Exteriores Dante Caputo y Jaime del Valle, por el cual cesaba el conflicto por el Canal de Beagle. Cabe destacar, que en diciembre de 1978 ambas naciones estuvieron al borde de la guerra.

Cary Grant: Una pesada huella en el cine

1986 - Murió Cary Grant, quien fue un actor británico que ha sido uno de los más populares de Hollywood. En 1969 ganó un Premio Oscar honorífico y algunas de sus películas más importantes fueron "Un corazón en peligro", "Serenata nostálgica", "Charada", "El águila y el halcón" y "Gunga Din".

Cary Grant, símbolo de Hollywood.

George Harrison: Otra pieza "beatle" que se perdió

2001 - Murió George Harrison, quien fue un guitarrista, productor, actor, activista y cantante británico que formó parte de la banda de rock "The Beatles". Algunas de sus canciones escritas para el grupo fueron "Here comes the sun", "Within you without you", "Old brown shoe", "Taxman" y "Something".

Ulises Dumont: De lo nuestro, lo mejor

2008 - Murió Ulises Dumont, quien fue un actor de cine, teatro y televisión que recibió una gran cantidad de distinciones durante su carrera. Algunas de sus cintas más importantes fueron "Las vacaciones del amor", "Tiempo de revancha", "No habrá más penas ni olvido" y "Diarios de motocicleta".