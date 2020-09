Miguel de Cervantes Saavedra: el ladero del "Quijote"

1547 - Nació Miguel de Cervantes Saavedra, quien fue un escritor, soldado, novelista y dramaturgo español que ha sido el autor de "Don Quijote de la Mancha". Está considerado la máxima figura de la literatura española y otras obras destacadas fueron "Novelas ejemplares", "La Galatea", "Los trabajos de Persiles y Sigismunda" y "Viaje del Parnaso".

Don Quijote de la Mancha, un clásico.

Horacio Nelson: orgullo de la marina británica

1758 - Nació Horacio Nelson, quien fue un marino militar británico que es conocido por sus victorias durante las Guerras revolucionarias francesas y las Guerras napoleónicas, particularmente por su victoria en Trafalgar, batalla en la que Nelson perdió la vida cuando un tirador francés le disparó a bordo del buque HMS Victory.

Nelson, el padre de la armada británica.

Miguel Juárez Celman: presidente y amigo del cura Brochero

1844 - Nació Miguel Angel Juárez Celman, quien fue un abogado y político, que se desempeñó como presidente de la nación entre 1886 y 1890. Fue un destacado impulsor de la separación de la Iglesia y el Estado, y un liberal de corte aristocrático, fomentando la educación pública y la inmigración. Además, impulsó de manera constante la obra pública.

Gustavo Leguizamón: de cuna folclórica

1917 - Nació Gustavo "Cuchi" Leguizamon, quien fue un reconocido cantautor folklórico, compuso infinidades de zambas, dentro de su amplio repertorio se destacan la mismísima "Zamba de Balderrama", así como también "Maturana", "La Pomeña" o "Zamba del pañuelo". Obtuvo diversos premios por su vasta trayectoria y le puso música a diversos poemas.

Nueva ciudad misionera

1919 - En la provincia de Misiones se fundó la localidad de Eldorado por parte de Adolfo Julio Schwelm y cuyas principales corrientes inmigratorias que se asentaron fueron la alemana, suiza, holandesa, danesa, polaca y ucraniana. Tiene una población de más de 57 mil habitantes y su economía se basa en la industria maderera, agricultura y turismo.

Jerry Lewis: humor, carisma y talento

1935 - Nació Jerry Lee Lewis, quien es un pianista y cantante estadounidense que es considerado como uno de los cantantes más influyentes e importantes del rock, y uno de los pianistas más destacados del siglo XX. Algunas de sus canciones más recordadas son "Great Balls of Fire", "Whole Lotta Shakin' Goin' On" y "High School Confidential".

Jerry Lewis, un gran del humor.

Michelle Bachelet: primera mujer presidencial en Chile

1951 - Nació Verónica Michelle Bachelet Jeria, quien es una política y médica chilena, que fue dos veces presidenta de su nación entre 2006 - 2010 y 2014 - 2018. También fue la primera presidenta pro tempore de UNASUR, y la primera encargada de ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género.

Mafalda comenzó a "hacer diabluras"

1964 - Se publicó por primera vez "Mafalda" con una tirada de dos apariciones semanales, nació como una tira de humor dentro de la revista "Primera Plana", gestándose así una de las historietas más reconocidas tanto en Argentina como a nivel mundial, ya que con el correr de los años fue traducida a 35 idiomas, y contando con una vigencia a pesar del paso del tiempo.

La invención ante todo

1990 - Se conmemora el Día del Inventor, en homenaje al nacimiento de Ladislao José Biro, el periodista e inventor húngaro del bolígrafo, popularmente conocido como birome, la cual creó allá por el año 1938. Biro también es creador de otros inventos como el perfumero, termógrafo clínico, boquilla antitóxica, cerradura inviolable y un proceso continuo para resinas fenólicas.

Tony Curtis: en el salón de la fama

2010 - Murió Bernard Schwartz más conocido como Tony Curtis, quien fue un actor de cine estadounidense que ha sido uno de los más importantes en la época dorada de Hollywood. Algunas de sus filmaciones más reconocidas son "Espartaco", "El gran Houdini", "El gran impostor", "La carrera del siglo", "El conde de Montecristo" y "Medianoche".