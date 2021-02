Combate de San Lorenzo

1813 - Se libró el Combate de San Lorenzo en dicha localidad santafesina y a orillas del río Paraná, junto al Convento de San carlos Borromeo, en el cual las tropas independentistas del general José de San Martín derrotaron a las realistas. Este es el único combate que tuvo en nuestro país el "Padre de la patria".

En San Lorenzo, comenzó al gesta de San Martín.

Batalla de Caseros

1852 - Tuvo lugar la Batalla de Caseros en la mencionada localidad bonaerense entre las fuerzas de la Confederación Argentina, al mando del gobernador bonaerense de aquel entonces, Juan Manuel de Rosas, y el Ejército Grande, comandadas por el gobernador entrerriano, Justo José de Urquiza.

Maurice Jouvet: talento y experiencia

1923 - Nació Maurice Jouvet, quien fue un actor francés que tuvo una vasta trayectoria en el cine y televisión de nuestro país. Algunas de sus películas más importantes fueron "La Patagonia rebelde", "Custodio de señoras", "Bajo un mismo rostro", "Canuto Cañete, detective privado" y "Destino para dos".

Juan Carlos Calabró: humor en primera persona

1934 - Nació Juan Carlos Calabró, quien fue un actor, humorista, locutor y cantante que es recordado como uno de los grandes capocómicos de nuestro país. Algunas de sus cintas màs relevantes fueron "Johny Tolengo, el majestuoso", "Gran valor" y "Mingo y Aníbal contra los fantasmas".

Jorge Guinsburg: comicidad en "envase chico"

1949 - Nació Jorge Ariel Guinzburg, quien fue un humorista, conductor, productor y periodista que recibió a lo largo de su carrera diversos premios. Algunas de sus participaciones fueron "Peor es nada", "Mañanas informales", "La noticia rebelde", "Sin red", "La Biblia y el calefón" y "El legado".

Un capo del humor nacional.

Buddy Holly: se fue parte de la música

1959 - Murió Charles Hardin Holley más conocido como Buddy Holly, quien fue un cantante y compositor estadounidense que ha sido una figura importante en la música de la década de 1950. Algunas de sus canciones más importantes fueron "Flower of my heart", "Soft place in my heart" y "You and I are tough".

Joachim Low: estrategia alemana

1960 - Nació Joachim Low, quien es un ex futbolista y entrenador alemán que se desempeñó en Friburgo, Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Karlsruher, Schaffhausen, Winterthur y Frauenfeld. Como entrenador de la selección alemana se adjudicó la Copa mundial de 2018 y la Confederaciones de 2017.

Oscar Córdoba: manos de acero

1970 - Nació Oscar Eduardo Córdoba Arce, quien es un ex futbolista colombiano que se desempeñó en Boca, America de Cali, Deportivo Cali, Atlètico Nacional, Quindío, Millonarios, Once Caldas, Perugia, Besiktas, Antalyaspor y la selección nacional con la que ganó la Copa América de 2001.

Oscar Córdoba, seguridad en el arco de Boca.

Fátima Florez: señora de "mil caras"

1978 - Nació María Eugenia Florez más conocida como Fátima Florez, quien es una actriz, vedette, cantante, imitadora, bailarina y conductora que es una de las mejores imitadoras de nuestro país. Se adjudicó diversos premios en su carrera entre los cuales se destacan dos Martín Fierro.

Fátima Florez, humor ante todo.

Ben Gazzara: adiós a actuación

2012 - Murió Biagio Anthony Gazzara más conocido como Ben Gazzara, quien fue un actor estadounidense de cine, teatro y televisión. Algunas de sus cintas más importantes fueron "Anatomía de un asesinato", "Capone", "Lazos de sangre", "Despedida de soltero", "El ángel negro" y "El caso Thomas Crown".