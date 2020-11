Empezó a rodar la pelota

1872 - Se disputó el primer partido de fútbol de la historia entre selecciones, entre Escocia e Inglaterra, en el cual igualaron en cero. El encuentro se desarrolló en el Hamilton Crescent de la localidad escocesa de Partick ante unos 4 mil espectadores que pagaron un chelín la entrada. El árbitro de aquel cotejo fue William Keay (Escocia) y casi no faltas en el mismo.

Winston Churchill: guardián del Imperio británico

1874 - Nació Winston Leonard Spencer Churchill, quien fue un político, estadista, historiador y escritor británico que llegó a ser Primer ministro de su país desde 1940 a 1945. Es considerado como uno de los grandes líderes de tiempos de guerra por su conducción al frente Reino Unido, además es el único primer ministro británico galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

Winston Churchill, el gran líder inglés.

Hugo del Carril: melodía de arrabal

1912 - Nació Piero Bruno Hugo Fontana Bertani más conocido como Hugo del Carril, quien fue un actor, cantante, productor y cineasta argentino que se ha destacado por ser uno de los mejores cantantes de tango. Algunas de sus películas más importantes fueron "Pobre mi madre querida", "La cabalgata del circo", "La vida es un tango" y "Madreselva".

Hugo del Carril en una de sus películas.

Abrió el Teatro del Pueblo

1930 - En la ciudad de Buenos Aires se produjo la apertura del Teatro Del Pueblo, primer teatro independiente de Latinoamérica. Ha sido fundado por Leónidas Barletta y su ubicación es en Lavalle al 3600 de la Capital Federal. El Teatro ocupó varios locales hasta que en 1943 recaló en Diagonal Norte 943, aunque hoy ocupa el mismo espacio desde la reapertura en 1987.

Billy Idol: rock y mucho más

1955 - Nació William Michael Albert Broad más conocido como Billy Idol, quien es un actor y músico británico de rock que inició su carrera como guitarrista y luego decidió continuarla como solista. Algunas de sus canciones más importantes son "Dancing with Myself", "White wedding", "Cradle of love", "To Be a Lover", "Eyes without a face" y "Sweet Sixteen".

Gary Lineker: con el gol en las venas

1960 - Nació Gary Winston Lineker, quien es un ex futbolista y periodista británico que tiene la particularidad de nunca haber recibido una tarjeta amarilla en toda su carrera. Se desempeñó como jugador en Leicester City, Everton, Barcelona, Tottenham Hotspur, Nagoya Grampus y la selección nacional con la que se consagró goleador de la Copa Mundial de 1986 en México.

Gary Lineker fue el goleador del Mundial de 1986.

Cayeron los muros de Pink Floyd

1979 - En Reino Unido se publicó el exitoso disco "The Wall", de la banda británica Pink Floyd por parte de las empresas discográficas Harvest Records y Columbia Records. Más tarde ese año el 8 de diciembre se publicó en Estados Unidos. Algunos de sus temas más destacados son "Another Brick in the Wall I y II", "Comfortably Numb" y "Run Like Hell"

Nuevo disco de Michael Jackson

1982 - El cantante de pop estadounidense Michael Jackson presentó "Thriller", el álbum más vendido en la historia de la música. Ha sido lanzado al mercado por la empresa discográfica Epic y algunos de sus temas más importantes son "Thriller", "Beat it", "Billie Jean", "Human nature", "The Girl Is Mine", "Wanna Be Startin' Somethin'" y "Baby be mine".

Paul Walker: "Rápido y furioso"

2013 - Murió Paul William Walker, quien fue un actor, modelo, piloto de carreras y biólogo estadounidense que es conocido por su personaje de Brian O'Conner en la saga de "Rápidos y furiosos". Otras cintas en las cuales se destacó fueron "Nunca juegues con extraños", "La prueba del crimen", "Inmersión letal", "Alguien como tú" y "Juego de campeones".

Paul Walker murió "en su ley".

¡Tomáte un verde y olvidate!

2015 - Se conmemora el Día del Mate por el nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas, también conocido como "Andresito", quien fuera el único gobernador de origen indígena de toda la historia Argentina. Andresito fue también un importante caudillo federal que supo defender la Argentina durante las invasiones brasileñas. La fecha fue establecida por la ley 27.117.