Comienzan los crímenes de Jack el Destripador

1888 - En la ciudad de Londres, el asesino serial de identidad misteriosa, Jack el Destripador asesinó a su primera víctima, la prostituta Mary Ann Nichols. A partir de ese momento, comenzaron una serie de al menos cinco asesinatos en el barrio londinense de Whitechapel. El modus operandi del sujeto (nunca fue detenido) era el mismo y el tipo de víctimas también.

James Coburn: su nombre es acción

1928 - Nació James Harrison Coburn, quien fue un actor estadounidense que se adjudicó el Premio Oscar al Mejor actor de reparto en 1998 por la película "Affliction". Otras filmaciones en las cuales se destacó fueron "Los siete magníficos", "El gran escape", "Pat Garret y Billy the Kid", "La batalla de Midway", "La cruz de hierro" y "Maverick".

Coburn ganó un Premio Oscar en 1998.

Susy Leiva: un canto al tango

1933 - Nació Susana Teodora Ramona Leiva, más conocida como Susy Leiva, quien fue una cantante de tangos y actriz que tuvo una corta pero importante trayectoria artística. Algunas de sus canciones más destacadas son "Frente al mar" y "Remembranzas", en tanto, algunas películas conocidas son "Buenas noches, Buenos Aires" y "Casa de mujeres".

Conmemorando a San Ramón Nonatto

1934 - La Asociación Obstétrica Argentina estableció el Día de la Obstetricia y la Embarazada, impulsado por Sabina Romanille, presidente por ese entonces de la asociación. Eligieron esta fecha con motivo de que ese día pero de 1240 falleció San Ramón Nonatto, quien fuera elegido como patrono de las obstétricas, parturientas y embarazadas.

Richard Gere: "Viejos" son los trapos

1949 - Nació Richard Gere, quien es un actor y activista estadounidense que se adjudicó un Premio Globo de Oro por mejor actor en el musical "Chicago" de 2003. Otras películas destacadas fueron "Mujer bonita", "Siempre a tu lado, Hachiko", "Infidelidad", "El chacal", "Lancelot: el primer caballero", "Gigoló americano" y "Días de gloria".

Junto a Julia Roberts en "Mujer bonita".

Rocky Marciano: el demoledor de rivales

1969 - Murió Rocco Francis Marchegiano, más conocido como Rocky Marciano, quien fue un boxeador estadounidense que ha sido hasta el momento, el único campeón de boxeo de los pesos pesados que no conoció la derrota en su carrera y defendió en seis ocasiones el título. Combatió en 49 oportunidades, ganando 43 por nocaut y 6 por decisión de los jueces.

Un campeón que se retiró invicto.

Leo García: todoterreno musical

1970 - Nació Leonardo Damián García, quien es un cantante y músico de pop, rock y música electrónica que también tuvo sus inicios en la música folclórica. Algunos de sus discos más representativos son "Cuarto Creciente", "Música del corazón", "El milagro del pop", "Vital, "Mar", "Vos" y "Común y especial".

Otra joya de Michael Jackson

1987 - El cantante estadounidense Michael Jackson lanzó "Bad", su tercer disco de estudio, y se convirtió en el primer y único artista en haber tenido 5 singles en el número uno de la lista Billboard. Algunos de sus temas más destacados fueron "I Just Can't Stop Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Smooth Criminal" y "Just Good Friends".

Lady Di: un ángel volvió al cielo

1997 - Murió Diana Frances Spencer, más conocida como Lady Di, quien fue la primera esposa de Carlos de Gales, el heredero de la Corona británica, con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. Diana desarrolló sus obligaciones reales y representó a la reina en viajes en el extranjero, además ha sido galardonada por su labor humanitaria.

La princesa que enamoró al planeta.

Una tragedia que enlutó a todos

1999 - Se produjo la " Tragedia de LAPA" en el Aeroparque Metropolitano. El vuelo 3142 de Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) que debía ir hasta la ciudad de Córdoba, no pudo llegar a destino, debido a que la aeronave no levantó vuelo y continuó su carrera más allá de los límites del aeropuerto, dejando un saldo de 65 muertos y varios heridos.