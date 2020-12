Nueva capital en Canadá

1857 - Se eligió a la ciudad canadiense de Ottawa como capital del país, la cual fue escogida por la Reina Victoria del Reino Unido por ser un territorio neutral a la vista de las comunidades de habla inglesa y francesa. Tiene una superficie de casi 2.800 kilómetros cuadrados y una población de más de un millón de habitantes.

Ottawa, belleza canadiense.

Horacio Quiroga: prosa bien "charrúa"

1878 - Nació Horacio Silvestre Quiroga Forteza, quien fue un escritor, cuentista y dramaturgo uruguayo que es considerado como uno de los más destacados del cuento latinoamericano, prosa vívida, naturalista y modernista. Algunas de sus obras fueron "Historia de un amor turbio", "Pasado amor", "Los arrecifes de coral", "Diario de viaje a París", "Cuentos de la selva" y "Los desterrados".

Italo Luder: político de raza

1916 - Nació Italo Argentino Luder, quien fue un político y abogado constitucionalista que ha sido presidente de la nación de forma interina en 1975, durante la presidencia de María Estela Martinez de Perón. Además, se presentó como candidato a la presidencia en las elecciones de 1983.

¡Largó San Silvestre!

1925 - Se llevó a cabo la primera edición de la carrera San Silvestre en la ciudad española de San Pablo, que fuera una iniciativa de un periodista local, Cásper Líbero, quien creó una carrera nocturna inspirada en otra que se celebraba en la ciudad de París, durante la noche de Año Nuevo, donde los corredores llevaban antorchas.

San Silvestre, tradicional carra de fin de año.

Anthony Hopkins: experiencia y carisma en el cine

1937 - Nació Philip Anthony Hopkins, quien es un actor, director, productor, músico, pintor y escritor británico que ganó un Premio Oscar en 1991 como mejor actor por la película "El silencio de los inocentes". Otras cintas en las cuales participó fueron "Los dos Papas", "Nixon" y "La máscara del zorro".

Alexander Ferguson: el "patrón" de Manchester United

1941 - Nació Alexander Chapman Ferguson, quien es un ex jugador y entrenador escocés que se desempeñó en Queens Park, Johnstone, Dunfermline, Rangers, Falkirk y Ayr. Como entrenador en el Manchester United ganó dos UEFA Champions League, dos Copas Intercontinentales y dos Recopas.

Donna Summer: al ritmo de las discos

1948 - Nació LaDonna Adrian Gaines más conocida como Donna Summer, quien fue una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense que es conocida a nivel mundial por sus canciones disco en las décadas del 70 y 80. Algunas de ellas son "She works hard for the money" y "Bad girls".

Val Kilmer: de Alejandro Magno a Jim Morrison

1959 - Nació Val Edward Kilmer, quien es un actor estadounidense que es considerado como uno de los más influyentes de Hollywood. Algunas de sus películas más importantes son "Top Gun", "The Doors", "El santo", "Batman forever", "Alejandro Magno", "Kiss Kiss Bang Bang" y "Top secret".

Val Kilmer en "The Doors".

Joseph McIntyre: voz juvenil para el pop

1972 - Nació Joseph Mulrey McIntyre, quien es un cantante, compositor y acto. estadounidense que es conocido por formar parte del grupo de pop "New kids on the block". Algunas canciones destacadas de la banda son "I love you came too late", "Rain", "Please don't go girl" y "Step by step".

¡Apareció el Euro!

1998 - Se instauró en algunos países de Europa una nueva moneda: el euro, que reemplazó a otras que estaban en caída. Algunas de las naciones que adquirieron la divisa fueron Austria, Bélgica, Países Bajos, Finlandia, Alemania, Italia, Irlanda, Portugal, España, Andorra y Luxemburgo.