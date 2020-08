Desde un monasterio a las mesas del mundo

1693 - En la región francesa de Champaña, el fraile Dom Perignon inventó el champán y lo llamó en un principio como un “vino loco” por las burbujas que desprendía debido a la fermentación. Cabe destacar, que el proceso real de como se lo fabrica no se conocía cuando se probó por primera vez esta bebida, por lo que nació casi de forma accidental.

Domingo Matheu: Al servicio de la patria

1765 - Nació Domingo Bartolomé Matheu, quien fue un comerciante, piloto naval y político español, que se desempeñó como miembro de la Primera Junta en su función de vocal. Luchó durante las Invasiones inglesas, alistándose como oficial en la compañía de Miñones y participó tanto de la Reconquista de Buenos Aires como de su posterior defensa.

Arturo Illia: Mezcla de honradez y bondad

1900 - Nació Arturo Umberto Illia, quien fue un médico y político que llegó a ser presidente de la nación entre 1963 y 1966, momento en el cual fue derrocado por un golpe de estado cívico-militar. Se desempeñó también como senador provincial, diputado nacional y vicegobernador de la provincia de Córdoba.

Louis Armstrong: La trompeta más conocida

1901 - Nació Louis Daniel Armstrong, quien fue un trompetista y canta de jazz estadounidense, que es considerada como una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del éste género musical. Algunos de sus discos más destacados son "What a Wonderful World" y "Louis Armstrong Sings the Blues".

Un nuevo Papa llegó al Vaticano

1903 - En el Vaticano y tras cinco días de deliberaciones, el cónclave de cardenales elige como Sumo Pontífice al cardenal italiano Giuseppe Sarto, que adopta el seudónimo Pío X. Durante su papado, introdujo grandes reformas en la liturgia y facilitó la participación del pueblo en la celebración eucarística.

El "león" apareció en escena

1905 - Se fundó el Club Estudiantes de La Plata y tomó el nombre debido a que sus socios fundadores eran estudiantes universitarios. Es una clásica institución de Primera División que ganó cuatro Copas Libertadores de América, una Intercontinental y una Interamericana, además de adjudicarse cinco títulos a nivel local.

Barack Obama: Un político de raza

1961 - Nació Barack Hussein Obama, quien es un abogado, político y estadista estadounidense, que se desempeñó como presidente de su nación entre 2009 y 2017. Además, fue galardonado con el Premio nobel de la paz en 2009 y fue senador representando al Estado de Illinois desde 1997 al 2008.

Marilyn Monroe: Nos dejó la "bomba sexual"

1962 - Murió Norma Jeane Beaker, más conocida como Marilyn Monroe, quien fue una actriz, modelo y cantante estadounidense, que es considerada como uno de los más grandes símbolos sexuales del siglo XX. Se adjudicó dos Premios Globos de Oro, uno en 1960 por su participación actoral "Some like it hot" y el segundo en 1962 como actriz favorita.

Vicente de la Mata: Los goles se fueron para el cielo

1980 - Murió Vicente de la Mata, quien fue un futbolista que se destacó en el fútbol nacional en las décadas del 30 y 40. Se desempeñó en Independiente, Newells, Central Córdoba de Rosario y la selección argentina con la que ganó tres campeonatos sudamericanos. Con el "rojo" de Avellaneda ganó tres torneos locales.

1996 - En la ciudad estadounidense de Atlanta finalizan los XXVI Juegos Olímpicos, que contaron con la participación de 197 países y más de 10 mil atletas. El medallero fue liderado por Estados Unidos con 44 medallas de oro, seguido por Rusia con 26, Alemania con 20 y China con 16. Hubo varios países que lograron la presa dorada por primera vez.