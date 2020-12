Luis Sáenz Peña: familia presidencial

190. - Murió Luis Sáenz Peña, quien fue un abogado, juez y político que llegó a ser presidente de la nación entre 1892 y 1895. Durante su mandato, el Ministerio de Obras Públicas logró expandir la red ferroviaria, en tanto, las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe terminaron sus puertos y creó la Lotería Nacional de Beneficencia.

Fabio Zerpa: encuentros de tercer tipo

1928 - Nació Fabio Pedro Alles Zerpa, quien fue un actor, parapsicólogo, ufólogo e historiador uruguayo que desempeñó toda su carrera en nuestro país. Algunas de sus obras más importantes fueron "El OVNI y sus misterios", "Los verdaderos hombres de negro", "Señales en el cielo", "El reino subterráneo" y "El Nostradamus de América".

Fabio Zerpa, en contacto con el cielo.

Jeff Bridges: partícipe de éxitos

1949 - Nació Jeff Leon Bridges, quien es un actor, productor, músico, dibujante y fotógrafo estadounidense que ganó el Premio Oscar como mejor actor en 2009 por su participación en la película "Corazón loco". Otras cintas en las cuales se destacó son "King Kong", "Al filo de la sospecha", "Los fabulosos Baker boys", "Iron man" y "El séptimo hijo".

Susana Pecoraro: made in Argentina

1952 - Nació Susana Raquel Pecoraro, quien es una actriz que tiene una vasta trayectoria en cine, teatro y televisión y se adjudicó varias distinciones en su carrera. Algunas de sus películas más importantes son "Camila", "Tacos altos", "Mis días con Verónica", "Los condenados", "Historias clandestinas en La Habana" y "Cara de queso".

Susana Pecoraro en "Camila".

Fundación del INTA

1956 - Se creó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por medio del Decreto Ley 21680/56. El organismo nació para “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”.

Hugo Cipolatti: una parte del rock nacional

1959 - Nació Hugo "Pipo" Cipolatti, quien es un cantante, músico, compositor y guitarrista que fue el líder de la banda de pop rock Los Twist, que formó junto a Daniel Melingo en 1982. Algunas de sus canciones más destacadas son "Ricardo Rubén", "Cleopatra", "Reina del twist", "El estudiante", "Pensé que se trataba de cieguitos" y "25 estrellas de oro".

Cipolatti, leyenda de nuestro rock.

Tamara Castro: icono del folclore

1972 - Nació Tamara Castro, quien fue una cantante, compositora y música de folklore que ha sido una de las más destacadas hasta el momento de su muerte en dicho género. Sus discos más relevantes fueron "Lo mejor de mí", "La patria digna", "Revelaciones", "Pasiones", "Inéditos", "Vital" y "Resplandor".

Frank Zappa: música de luto

1993 - Murió Frank Vincent Zappa, músico, compositor, productor y cineasta estadounidense que durante su larga trayectoria compuso rock, jazz, blues, electrónica, música artística y música concreta, entre otros. Algunas de sus canciones más importantes fueron "Don't Eat The Yellow Snow", "Echidna' s Arf (Of You)" e "Inca Roads".

Nélida Roca: símbolo de la revista porteña

1999 - Murió Nélida Mercedes Musso más conocida como Nélida Roca, quien fue una actriz y vedette que ha sido considerada como una de las más importantes en la revista porteña. Algunos de sus espectáculos más resonantes fueron "El Teatro Maipo cuenta su historia" y "La Revista de Oro" (Junto a Jorge Porcel y Susana Giménez).

Nélida Roca, la "Venus" de Buenos Aires.

Sócrates: maestro en el mediocampo

2011 - Murió Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, quien fue un futbolista entrenador y médico brasileño que se desempeñó en Botafogo, Corinthians, Flamengo, Santos, Fiorentina y la selección nacional. Se adjudicó seis títulos a nivel local (tres con Corinthians, dos con Flamengo y uno con Botafogo).